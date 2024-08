Un grande incendio ha consumato la più grande raffineria di petrolio della Russia alle 14:32.

16:32 Russia afferma attacchi contro armi occidentali e approvvigionamenti

Secondo le affermazioni del Ministero della Difesa russo, le forze russe hanno apparentemente preso di mira diverse strutture energetiche in Ucraina. Tra queste, stazioni di compressione del gas e trasformatori elettrici, attaccati con droni e missili. I ministeri affermano che queste strutture fornivano elettricità al complesso militare-industriale ucraino. Inoltre, si dice che armi e munizioni occidentali stoccate in due basi aeree ucraine siano state prese di mira.

16:09 Stampa: oltre 247 soldati russi catturati a Kursk

Dall'incursione nella regione russa di Kursk a inizio agosto, le forze ucraine hanno apparentemente catturato oltre 240 soldati russi, secondo The Washington Post. Il quotidiano occidentale ha analizzato più di 130 foto e video girati dal 6 agosto. La maggior parte di questi sembra essere stata filmata da soldati ucraini e condivisa sui social media. L'analisi include anche foto scattate da un fotografo del Post da una prigione dove si dice che i soldati russi catturati siano detenuti in Ucraina. "Le immagini verificate mostrano almeno 247 prigionieri russi e sostengono le affermazioni delle autorità ucraine secondo cui centinaia di russi sono stati catturati durante l'incursione", scrive il giornale. Si riferisce anche che molti dei soldati catturati erano giovani coscritti militari, apparentemente senza resistenza.

15:43 Oggetto entra in spazio aereo polacco, probabilmente atterra sul territorio

Durante l'attacco russo all'Ucraina, un oggetto avrebbe apparentemente attraversato lo spazio aereo polacco e probabilmente sarebbe atterrato sul territorio polacco. L'agenzia di stampa statale PAP ha riferito questo, citando il comando operativo dell'esercito. La ricerca dell'oggetto, che non è considerato un missile, è in corso. "Durante il massiccio attacco al territorio ucraino di lunedì, un oggetto è probabilmente entrato nel territorio polacco", ha dichiarato il generale Maciej Klisz, comandante operativo delle forze armate, secondo Polsat News. The Guardian ha riferito, citando un portavoce dell'esercito, che l'oggetto era probabilmente un drone.

15:21 Possibile missile russo colpisce la diga vicino a Kyiv

Durante l'ampio attacco aereo all'Ucraina di questa mattina, una diga a nord di Kyiv sarebbe stata colpita da un missile russo, secondo i resoconti dei media ucraini. In un video condiviso sui social media, si può vedere parte della centrale idroelettrica in fiamme. Non ci sono ancora rapporti ufficiali sulla danno alla struttura.

12:57 Zelensky descrive "l'attacco più pesante" della Russia

La Russia, secondo i resoconti ucraini, ha utilizzato più di 100 missili e quasi 100 droni nell'ultimo attacco di massa. "Questo è stato uno dei più pesanti attacchi", ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in un messaggio video pubblicato su Telegram. Nel frattempo, il ministero della Difesa russo ha dichiarato su Telegram di aver colpito tutte le strutture di infrastruttura mirate negli attacchi di massa all'Ucraina. Zelensky ha spiegato che si è trattato di un "attacco combinato", che ha coinvolto più di 100 missili di diversi tipi e circa 100 droni Shahed di origine iraniana. Il ministero della Difesa russo ha descritto l'attacco come "un attacco di massa con armi a lungo raggio di alta precisione" contro "importanti strutture di infrastruttura energetica".

12:38 Kyiv chiede all'Occidente di autorizzare attacchi in profondità nel territorio russo

L'Ucraina chiede all'Occidente di autorizzare l'uso di armi fornite per attacchi in profondità nel territorio russo. "Una tale decisione porrebbe fine al terrore russo più rapidamente", ha scritto il capo di stato maggiore del presidente ucraino Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, su Telegram.

12:09 Cremlino risponde ai colloqui: non più rilevanti

La Russia ritiene che i negoziati con l'Ucraina sulla cessazione del fuoco abbiano quasi perso la loro importanza. L'incursione delle truppe ucraine nella regione di confine russa di Kursk non può essere tollerata, ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Deve esserci una reazione. Non ci sono stati colloqui sulla cessazione del fuoco e l'argomento non è più rilevante.

11:41 Munz: l'esercito bielorusso "manifestazione di forza" piuttosto che una minaccia

Il dittatore Lukashenko sta radunando decine di migliaia di soldati al confine con l'Ucraina, uno sviluppo che il paese segue con preoccupazione. Tuttavia, secondo il corrispondente di ntv Rainer Munz, si tratta piuttosto di una manifestazione di forza che di una vera minaccia.

11:25 Servizi segreti suggeriscono sabotaggio russo dietro l'allarme di Geilenkirchen

I servizi segreti hanno segnalato la possibilità di una minaccia da un'azione di sabotaggio russa utilizzando un drone dietro l'aumento temporaneo del livello di sicurezza alla base NATO di Geilenkirchen vicino ad Aquisgrana. C'è stata una seria indicazione da un servizio segreto estero "di preparativi per una probabile azione di sabotaggio russa contro la base NATO", secondo fonti di sicurezza tedesche.

11:20 Immagini NASA: i russi lottano per contenere l'incendio del deposito di carburante a Proletarsk

Il deposito di carburante a Proletarsk, nel sud della Russia, brucia da più di una settimana, come mostrano le recenti immagini satellitari del sistema di monitoraggio degli incendi boschivi e dei incendi forestali FIRMS della NASA. L'incendio, scoppiato nella notte del 18 agosto a causa di un attacco con drone ucraino, non è ancora stato contenuto. Si segnalano altri attacchi avvenuti venerdì mattina. Le autorità regionali del distretto di Proletarsk hanno dichiarato lo stato di emergenza. L'agenzia di stampa statale TASS ha riferito mercoledì che 47 pompieri sono rimasti feriti nell'incendio finora.

10:50 Polonia Reagisce a Conflitto Vicino: Schiera CacciabombardieriLa significativa incursione aerea mattutina si è estesa a un paese confinante, l'Ucraina. A causa della vicinanza degli attacchi russi al confine polacco, l'esercito polacco ha mobilitato intercettori, come riferito dall'agenzia di stampa PAP. Hanno partecipato all'operazione anche aerei alleati. Secondo l'aeronautica ucraina, l'esercito russo ha temporaneamente dispiegato 11 bombardieri a lungo raggio Tu-95 in Russia, equipaggiati con missili da crociera. Sono stati lanciati anche missili ipersonici Kinzhal verso l'Ucraina. Il paese è stato inoltre attaccato dal Mar Nero.

10:22 Prove Video: Soldato Ucraino Abbatte Missile Russo Questa mattina, i soldati ucraini di una unità di difesa aerea stanziati nella regione occidentale della Transcarpatia sono stati coinvolti in uno scontro con un missile da crociera russo. Il governatore Viktor Mykyta ha condiviso un video dell'incidente sui social media. Secondo lui, il missile è stato lanciato dalla regione confinante di Lviv e abbattuto dal 650º battaglione separate di artiglieria contraerea. L'autenticità del video è stata confermata dal team di verifica RTL/ntv. Tuttavia, non è chiaro se il missile sia stato abbattuto dal fuoco dell'artiglieria o da un missile della difesa aerea ucraina, come riferito dal precedente portavoce dell'aeronautica, Yuriy Ihnat.

10:03 Attacchi Diffusi: 15 Regioni Ucraine sotto Attacco - Strutture Energetiche nel Mirino Più della metà delle regioni dell'Ucraina è stata attaccata questa mattina dalla Russia, secondo quanto dichiarato dal Primo Ministro Denys Shmyhal. "Oggi, un attacco di massa russo ha colpito 15 regioni. Il nemico ha utilizzato diverse armi: droni, razzi, missili Kinzhal (ipersonici). Ci sono state vittime", ha scritto su Telegram. I resoconti ucraini indicano che le strutture energetiche in quattro regioni sono state danneggiate. Le autorità di Zaporizhzhia, Sumy, Rivne e Lviv hanno riferito su Telegram che le strutture energetiche delle loro regioni erano sotto attacco. Kyiv ha subito blackout di elettricità e acqua, secondo il sindaco Vitali Klitschko.

09:40 ISW: Probabile Rispostamento di Truppe a Kursk

Il comando militare russo sta probabilmente continuando a spostare truppe a Kursk dai settori a bassa priorità sul fronte ucraino, secondo gli esperti dell'Istituto per lo Studio della Guerra (ISW). I comandanti del 810º Reggimento di fanteria di marina, 155º Reggimento di fanteria di marina, 11º Reggimento di fanteria aviotrasportata (VDV), 56º Reggimento VDV (7ª Divisione VDV) e 51º Reggimento VDV (106ª Divisione VDV) hanno apparentemente briefato il Presidente russo Vladimir Putin nel weekend sulle operazioni di combattimento nelle regioni russe confinanti con l'Ucraina. Il rapporto sulla situazione attuale dell'ISW suggerisce che Kursk potrebbe essere la zona target. L'ISW ha notato elementi del 810º Reggimento di fanteria di marina, 155º Reggimento di fanteria di marina e 11º Reggimento VDV coinvolti in conflitti nella regione di Kursk e ha ricevuto indicazioni che il comando militare russo ha recentemente dispiegato elementi del 56º Reggimento VDV dall'area di Robotyne nell'ovest di Saporischschja alla regione di confine. Gli esperti ritengono che il comando militare russo stia resistendo alla pressione operativa per ritirare le forze dagli sforzi offensivi prioritari per catturare Pokrovsk nella regione di Donetsk.

09:14 Vittime Segnalate

qui. Almeno tre persone sono morte a causa degli attacchi aerei russi, secondo le autorità ucraine. Sono state segnalate vittime a Luzk nell'ovest, Dnipro nell'est e Saporischschja nel sud. Il sindaco di Luzk, Ihor Polischtschuk, riferisce che un edificio residenziale è stato colpito da "un attacco nemico", causando una vittima. I governatori delle regioni di Odessa, Saporischschja e Kharkiv hanno annunciato esplosioni nelle loro regioni tramite Telegram e hanno invitato i cittadini a cercare riparo. In precedenza, il governatore della regione centrale di Poltava, Filip Pronin, ha riferito che cinque persone sono state ferite in un attacco a una struttura industriale.

08:50 Ucraina in Allerta: Si Accumulano Truppe Bielorusse L'Ucraina rimane vigile mentre le truppe bielorusse si accumulano vicino al confine condiviso. La concentrazione attuale di truppe è più grande di quelle precedenti, come spiegato dalla corrispondente di ntv Nadja Kriewald.

08:22 Città Ucraine Scosse da Esplosioni; Kyiv Subisce Blackout Esplosioni sono state segnalate in diverse città ucraine dopo il massiccio attacco aereo russo (vedi voce alle 07:24). Le sirene antiaeree sono suonate in tutto il paese intorno alle 6:00 del mattino ora locale. Le esplosioni sono state udite per la prima volta a Kyiv intorno alle 8:30, seguite da altre. Secondo il sindaco di Kyiv Vitali Klitschko, l'elettricità è saltata in diversi distretti della capitale e ci sono problemi con l'approvvigionamento idrico sul lato destro della città. Esplosioni sono state segnalate anche a Kharkiv, Odessa, Vinnytsia, Saporischschja, Kremenchuk, Dnipro, Khmelnytskyi, Kropyvnytskyi e Kryvyi Rih.

07:24 Attacco Intenso dell'Aria sulla Ucraina da parte della Russia Secondo i resoconti, l'Ucraina sta attualmente subendo un attacco significativo. Le esplosioni a Kyiv in questo momento indicano un attacco massiccio con missili e droni russi provenienti da diverse fonti terrestri, aeree e marine. Secondo il Kyiv Post, l'esperto militare Nico Lange afferma che i missili vengono sparati da navi nel Mar Nero e da 11 bombardieri Tu-95. La Russia sta inoltre utilizzando droni e missili balistici. Si segnalano esplosioni in diverse città.

07:07 Comando Ceceno Rivelazioni sulle Perdite dell'Ucraina a Kursk L'unità Achmat delle forze speciali cecene, insieme alla 2ª Brigata delle Forze Speciali, sostiene di aver distrutto due veicoli corazzati, cinque veicoli da combattimento corazzati e un carro armato leggero di origine francese (AMR) nella regione di Kursk nelle ultime 24 ore. Questa informazione è stata riferita dall'agenzia di stampa statale russa TASS, citando il Maggior Generale Apti Alaudinov. Il comandante menziona anche la distruzione di una unità di lancia-granate automatiche, un mortaio e un cannone. Alaudinov afferma che le forze ucraine hanno subito pesanti perdite e che il loro avanzamento è stato fermato. Aggiunge che i soldati ucrainini stanno cercando di avanzare ma senza successo, e che hanno già iniziato a infliggere danni in diverse aree e liberare alcuni insediamenti.

06:41 Corea del Nord: Kim Jong Un Promuove l'Aumento della Produzione di Droni Kamikaze Secondo un resoconto dell'agenzia di stampa statale KCNA, il leader nordcoreano Kim Jong Un ha incoraggiato lo sviluppo e la produzione di più droni kamikaze come "aspetto importante dei preparativi per la guerra". I droni kamikaze sono veicoli aerei senza equipaggio equipaggiati con esplosivi progettati per colpire i nemici. La Russia ha utilizzato frequentemente i droni Shahed dell'Iran in Ucraina. La Corea del Nord e la Russia hanno rafforzato la loro cooperazione militare. Il test del drone, secondo le foto ufficiali, ha coinvolto oggetti bianchi volanti con ali a forma di X, che si dirigevano verso e detonavano su bersagli che sembrano carri armati K-2 sudcoreani.

06:34 Ucraina: 1140 Soldati Russi Segnalati Eliminati in un Giorno Secondo i resoconti militari ucraini, 1140 soldati russi sono stati apparentemente uccisi o feriti nelle ultime 24 ore. Ciò porta il numero totale di personale militare russo segnalato eliminato dall'inizio della guerra a 608.820. Tuttavia, queste cifre non possono essere confermate in modo indipendente. Nel frattempo, quattro carri armati russi, 17 veicoli corazzati, 47 sistemi d'artiglieria, un lanciarazzi multiplo, un sistema di difesa aerea e 39 droni sono stati segnalati distrutti.

06:12 Ucraina Avverte Minsk contro Decisioni Rimpiantevoli L'Ucraina esorta il Belorussia a ritirare i suoi consistenti contingenti di truppe e attrezzature militari dal confine. In una dichiarazione del Ministero degli Affari Esteri, il Belorussia viene invitato a evitare azioni ostili e a ritirare le sue truppe dalla regione di confine. L'Ucraina avverte il Belorussia di non fare "decisioni tragiche" sotto la pressione di Mosca. Il Belorussia non ha ancora risposto. Secondo i resoconti ucraini, le truppe al confine includono unità speciali belorusse e ex soldiers di Wagner, nonché carri armati, artiglieria, sistemi di difesa aerea e attrezzature di ingegneria nella regione di Gomel sul confine nord dell'Ucraina. La dichiarazione sottolinea anche che l'Ucraina "non ha mai intrapreso azioni ostili contro il popolo belorussia e non lo farà in futuro".

05:46 Governatore Russo Rapporta Danni da Debris di Droni Secondo il governatore della regione russa di Saratov, diverse case nelle città di Saratov e Engels sono state apparentemente danneggiate da detriti di droni ucraini abbattuti. Tutti i servizi di soccorso sono attualmente sul posto. Engels è noto per ospitare una base di bombardieri strategici in Russia.

03:52 Sistema di Difesa Aerea Rapporta Attacco di Droni su Kyiv I resoconti militari ucraini suggeriscono che i sistemi di difesa aerea sono attivi nella regione di Kyiv per contrastare gli attacchi dei droni russi. "Un drone nemico è stato individuato! I sistemi di difesa aerea della regione sono attivi", riferisce l'amministrazione militare regionale su Telegram. Non ci sono ancora segnalazioni di danni o vittime.

00:19 Zelensky Condanna "Attacco Mirato e Calcolato" alla Squadra di Reuters Nella sua allocuzione serale, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha discusso l'attacco con razzo mortale alla squadra di Reuters nella città orientale ucraina di Kramatorsk. Un dipendente di Reuters è stato ucciso e due altri sono rimasti feriti quando un hotel è stato colpito da un razzo Iskander russo. La vittima è stata identificata come il britannico Ryan Evans, ex soldato che aveva lavorato per Reuters dal 2022, fornendo consigli sulla sicurezza ai giornalisti in Ucraina, Israele e alle Olimpiadi di Parigi. Zelensky ha descritto l'attacco come "assolutamente mirato, calcolato". "Le mie condoglianze alla famiglia e agli amici". L'Ufficio del Procuratore Generale dell'Ucraina ha annunciato un'indagine sull'attacco, che si è verificato sabato alle 22:35 ora locale. Reuters non è stata in grado di confermare se il razzo è stato sparato dalla Russia o se l'hotel è stato intenzionalmente preso di mira. La Russia non ha ancora commentato.

Il Ministero della Difesa russo ha accusato The Commission di fornire informazioni di intelligence all'Ucraina, apparentemente aiutando nel targeting delle strutture russe. In una conferenza stampa, il portavoce russo ha affermato che le comunicazioni intercettate hanno rivelato che The Commission stava fornendo informazioni dettagliate sui movimenti e le posizioni delle truppe russe alle forze ucraine. Questa presunta collaborazione è stata citata come una violazione del diritto internazionale e un'interferenza diretta nel conflitto in corso.

