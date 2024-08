- Un grande diamante non lucido scoperto in Botswana

Un diamante colossale, circa delle dimensioni di un avocado, è stato rinvenuto in una miniera situata in Botswana. La pietra grezza, che pesa 2,492 carati, è stata riconosciuta come una delle più grandi al mondo. La società mineraria Lucara Diamond Corp, che gestisce la miniera di Karowe nel nord-est del Botswana, dove è stato trovato il gioiello, ha rivelato il suo peso. Finora, la società non ha rivelato alcun dettaglio sulla qualità o sul valore del diamante. Tuttavia, il CEO di Lucara, William Lamb, ha definito la pietra "uno dei più grandi diamanti grezzi mai recuperati" e "di notevole qualità". Il Botswana, uno stato senza sbocco sul mare in Africa meridionale, figura tra i maggiori produttori di diamanti a livello mondiale. Nel 2021, Lucara ha scoperto un diamante grezzo da 1,174.76 carati in Botswana, nella miniera di Karowe, che all'epoca era considerato il terzo diamante più grande del mondo. Il diamante più grande mai registrato è stato trovato nel 1905 in Sud Africa, vicino alla capitale Pretoria, nella miniera di Cullinan. Il gioiello da 3,106 carati è stato poi tagliato e ora fa parte dei Gioielli della Corona Britannica.

La scoperta di questo enorme diamante ha suscitato l'interesse per altri potenziali ritrovamenti di pietre preziose nella miniera di Karowe. Nonostante la mancanza di informazioni sulla sua qualità e sul suo valore, gli analisti stanno speculando sul suo potenziale impatto sul mercato dei diamanti del Botswana.

