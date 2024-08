Le autorità stanno cercando individui in possesso di coltelli. - Un gran rumore circonda la modesta lama - senza alcuna indagine

In Bassa Baviera, un'operazione di polizia significativa riguardante un uomo con un coltello a serramanico a Niederbayern si è conclusa senza accuse legali. Per circa tre ore e mezzo, numerosi ufficiali hanno setacciato Pfarrkirchen, distretto di Rottal-Inn, alla ricerca di un 42enne che avrebbe dovuto brandire un coltello a serramanico chiuso nella zona della stazione ferroviaria. Dopo aver localizzato l'individuo, hanno scoperto che portava un coltello multiuso, comune tra gli artigiani.

L'ufficio del procuratore, dopo il fermo dell'uomo, ha concluso che "né le azioni dell'uomo né il possesso del coltello multiuso erano considerati reati penali", secondo la polizia. Il 42enne non aveva emesso minacce e quindi è stato rilasciato.

L'incidente del coltello a Solingen che ha causato diverse vittime ha riacceso il dibattito in Germania sulle regolamentazioni più severe delle armi, in particolare per quanto riguarda i coltelli.

