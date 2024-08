Un gran numero di pesci d'acqua dolce sono morti in un lago greco.

Popolazione di Volos, la città principale della Grecia centrale situata vicino al porto, sta affrontando le conseguenze di intense alluvioni che hanno colpito la zona in passato. Un'enorme quantità di pesci d'acqua dolce morti è entrata nel porto di Volos attraverso un piccolo fiume, allagando la regione.

Il professor Dimitris Klaudatos di ERT, emittente greca, ha dichiarato che la maggior parte dei pesci è morta per mancanza di ossigeno. Per far fronte alla situazione, le autorità locali hanno派遣了专门的船只。 Entro giovedì mattina, hanno rimosso oltre 70 tonnellate di pesci morti dal porto, secondo fonti dei media greci.

Il sindaco di Volos, Achilleas Beos, ha definito la situazione un disastro ambientale che potrebbe rappresentare una minaccia per la salute e il turismo della città. Ha aggiunto che sei spiagge vicine erano state chiuse dalle autorità. Purtroppo, non sono riusciti a impedire l'afflusso di pesci morti dalle aree alluvionate utilizzando una rete.

Il rimozione di oltre 70 tonnellate di pesci d'acqua dolce morti dal porto di Volos ha evidenziato l'entità del problema ambientale. Di conseguenza, la chiusura di sei spiagge a causa di questo incidente potrebbe avere un impatto negativo sul settore turistico di Volos.

Leggi anche: