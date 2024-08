- Un gran numero di lavoratori portuali esprime il suo malcontento per l'accordo MSC

Solo pochi giorni prima del voto decisivo nel Parlamento di Amburgo riguardo all'ingresso della società di navigazione MSC nella compagnia HHLA, grandi gruppi di lavoratori portuali sono scesi in strada per protestare. Si stima che centinaia, addirittura più di mille, persone abbiano partecipato alla protesta. L'evento è partito dai pontili di sbarco, è passato davanti al municipio e si è concluso presso la sede di HHLA a Hafencity. Initially, the police did not disclose an exact number.

I manifestanti indossavano giubbotti alta visibilità arancioni e gialli e portavano cartelli con la scritta 'Stop' seguita dal testo 'Affare MSC'. Erano presenti anche bandiere e slogan di organizzazioni estremiste di sinistra come la DKP o la MLPD e di anarchici. Gli slogan risuonavano per le strade, come "Il nostro porto, la nostra città, fallisca l'affare MSC!" e "Viva la solidarietà internazionale!". Alcuni dimostranti indossavano keffiyah palestinesi, mentre altri portavano cartelli con la scritta "Libertà per la Palestina!". La polizia in tenuta protettiva ha monitorato la protesta pacifica, che, nonostante abbia causato lievi disagi al traffico, è rimasta ordinata.

MSC per Acquisire il 49,9% di HHLA

Il Senato rosso-verde di Amburgo intende far entrare la Mediterranean Shipping Company (MSC) per rafforzare la stabilità di Hamburg Port and Logistics AG (HHLA) e la sua gestione dei contenitori. La città manterrebbe una quota del 50,1%, mentre MSC acquisterebbe il 49,9%. In precedenza, la città possedeva circa il 70%, con il resto in flottante libero.

In cambio, MSC prevede di aumentare il volume di carico presso i terminali HHLA a un milione di container standard all'anno entro il 2031. La società di navigazione svizzera intende inoltre stabilire una nuova sede tedesca ad Amburgo e iniettare altri 450 milioni di euro nel capitale azionario di HHLA, insieme alla città.

L'Approvazione Era Attesa da Tempo

L'affare era inizialmente previsto per l'approvazione durante l'ultima sessione parlamentare prima delle vacanze estive, ma è stato rinviato a causa del rifiuto dell'opposizione. Il voto finale è ora previsto per il 4 settembre, la prima sessione dopo la pausa estiva. Data la maggioranza dei due terzi della coalizione rosso-verde in parlamento, è probabile che la decisione sia in linea con i desideri del Senato.

Tuttavia, sono emerse obiezioni all'affare da parte di Verdi e dei lavoratori portuali, che lo vedono come una minaccia potenziale per l'occupazione non solo presso HHLA, ma anche presso altre compagnie portuali come la General Port Operation (GHB) e le operazioni di legatura. Affermano che MSC otterrebbe di fatto ampi poteri di veto. Gli esperti hanno espresso preoccupazioni sull'affare, bollandolo come un 'errore storico'.

Resistenza anche tra i Sostenitori Rosso-Verdi

Di recente, si è verificata resistenza anche all'interno della comunità rosso-verde. In una lettera pubblica, i Socialdemocratici del Forum Democratico di Sinistra per il 21° secolo (DL21) hanno invitato i deputati SPD a votare contro l'affare in parlamento. L'associazione statale della Gioventù Verde si oppone anche all'ingresso di MSC. Berkay Güür, portavoce della Gioventù Verde, ha dichiarato all'Agenzia teutonica, "Il successo presunto di un'azienda non ha valore per la prosperità della società della città". L'obiettivo di MSC è "aumentare gli stipendi esecutivi, espandere la propria presenza globale e aumentare la ricchezza personale".

"Iniziativa Socialdemocratici per HHLA in Proprietà Pubblica" scrive nella propria lettera aperta, "Le esperienze sociali a livello mondiale - ospedali, forniture energetiche, trasporti pubblici o simili - dimostrano: le privatizzazioni dell'infrastruttura pubblica rafforzano i monopoli privati, gravano sui bilanci pubblici a lungo termine e portano a peggioramenti per i lavoratori e la popolazione generale". Il porto, in quanto parte dell'infrastruttura, dovrebbe essere sotto il controllo democratico e servire gli interessi economici di tutti.

Durante la protesta, erano visibili bandiere e cartelli di organizzazioni estremiste di sinistra come la DKP tra i dimostranti.

L'opposizione all'ingresso di MSC in HHLA, compresi Verdi e la DKP, afferma che MSC otterrebbe ampi poteri di veto con l'affare.

