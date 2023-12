La storia in evidenza

Un golfista di 93 anni segna la prima buca in uno prima di andare in pensione

Un golfista di 93 anni ha segnato la sua prima buca in uno

Annuncia il suo ritiro dal gioco poco dopo

Sembrava che il Signore sapesse che questo era il mio ultimo giro".

Questa è la mentalità del 93enne golfista Ben Bender dell'Ohio, negli Stati Uniti, che giocava a golf da 65 anni senza aver mai fatto una buca in un colpo.

Tutto è cambiato il mese scorso, quando ha realizzato la prima.

"Mi ero avvicinato a qualche hole-in-one, ma questo era in piano sul green prima di curvare verso la buca ed entrare", ha raccontato Bender allo Zanesville Times Recorder.

Bender, un tempo golfista con tre handicap, sapeva di avere i giorni contati a causa del declino della sua salute e ha annunciato il suo ritiro dal gioco poco dopo.

"Sono rimasto incantato a guardarlo. Ho giocato ancora qualche buca, ma le anche mi facevano male e ho dovuto smettere", ha aggiunto. "Sembrava che il Signore sapesse che era il mio ultimo giro e mi ha regalato un hole-in-one".

Bender ha iniziato a giocare a golf all'età di 28 anni, dopo che i suoi collaboratori gli hanno chiesto di unirsi a loro, e si è subito appassionato al gioco.

"Quando sono arrivato, ero pronto a mettere la mia palla sul tee quando un altro ragazzo mi ha detto che non si può fare. Si può mettere sul tee solo quando la si guida. Ho colpito la palla e sono saltato fuori dall'erba come un coniglio", ha raccontato.

"È così che ho imparato a giocare. Ci siamo parlati e abbiamo lavorato insieme. Mi sono goduto il gioco fino alla fine".

LEGGI: Come la lettera di Jordan Spieth da scolaretto ha dato il via alla sua carriera

Benefici per la salute

Secondo una ricerca condotta dall'Università di Edimburgo, giocare a golf apporta molti benefici alla salute e può aumentare l'aspettativa di vita.

"Dato che questo sport può essere praticato dai giovanissimi agli anziani, ciò dimostra un'ampia varietà di benefici per la salute di persone di tutte le età", ha dichiarato alla CNN il dottor Andrew Murray, ricercatore principale dello studio .

"Uno studio condotto in Svezia ha rilevato che chi gioca regolarmente a golf vive in media cinque anni in più rispetto a chi non lo fa.

"Sappiamo che l'attività fisica moderata offerta dal golf aumenta l'aspettativa di vita,

"Inoltre, può aiutare a prevenire e curare più di 40 malattie croniche importanti come infarto, ictus, diabete, cancro al seno e al colon".

L'asso di Bender ha concluso degnamente la sua carriera.

"Sono stato fortunato a giocare a golf così a lungo, ma non mi sarei mai aspettato (un hole-in-one)", ha detto. "Ho amato questo gioco e mi dispiace abbandonarlo, ma non posso giocare per sempre".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com