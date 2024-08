Un giudice ha annunciato l'annullamento del processo per Karen Read, accusata di aver sparato al suo fidanzato poliziotto.

Il ricorso sostiene che Read è stata negligente in modo estremo, causando danni fisici e mentali a O’Keefe, tra cui sofferenza, timore per la propria vita, perdita di stipendio, spese mediche, costi funebri e, alla fine, la morte.

Questa azione legale è stata avviata presso la Corte Superiore del County di Plymouth dopo la conclusione incerta del processo per l'omicidio di Read a luglio, durante il quale una giuria non è stata in grado di raggiungere un verdetto unanime sulle accuse. Di conseguenza, un giudice della Corte Superiore del County di Norfolk ha dichiarato un processo nullo e un nuovo processo è stato fissato per gennaio.

Il ricorso per morte impropria cita anche due esercizi di Canton, Massachusetts - CF McCarthy’s e Waterfall Bar and Grille - come imputati, accusandoli di aver servito alcolici a Read in modo negligente nelle ore precedenti agli eventi che hanno portato alla morte di O’Keefe.

Read è stata implicata nella guida in stato di ebbrezza e nel tamponamento di O’Keefe, lasciandolo morire nel freddo gelido in una notte di gennaio del 2022 fuori da una residenza di Canton, dove si teneva una festa per poliziotti in servizio. Ha presentato dichiarazioni di non colpevolezza per le accuse di omicidio di secondo grado, guida in stato di ebbrezza con conseguenze mortali e fuga dal luogo dell'incidente.

CNN sta cercando di contattare gli avvocati che seguono il caso civile di Read e ha richiesto commenti da entrambi i bar.

I procedimenti penali contro Read hanno diviso la comunità del Massachusetts a causa delle accuse di un vasto insabbiamento da parte della polizia e di condotta investigativa scorretta. Gli avvocati di Read hanno sostenuto che è stata incastrata e che O’Keefe è stato aggredito all'interno della casa e successivamente spostato all'esterno per morire.

La famiglia afferma che Read ha provocato dispute e provava gelosia

La famiglia di O’Keefe sostiene nel ricorso che la relazione tra lui e Read stava peggiorando nelle settimane e nei giorni precedenti alla sua morte il 29 gennaio 2022.

"Read ha provocato litigi, ha lottato con la gelosia e ha nutrito fantasie di infedeltà", afferma il ricorso. "Il 28 gennaio 2022, la convenuta Read era consapevole che la sua relazione con (O’Keefe) era giunta al termine."

Read e O’Keefe si trovavano a CF McCarthy’s e Waterfall Bar and Grille a Canton la sera del 28 gennaio 2022, secondo il ricorso. Il documento sostiene che McCarthy’s ha servito a Read sette bevande alcoliche tra le 20:58 e le 22:29 e che Read mostrava segni di ubriachezza. Read ha lasciato l'esercizio con una bevanda alcolica in mano, secondo il documento del tribunale.

Il ricorso sostiene che quando Read è entrata nel secondo bar, ha portato con sé la bevanda da McCarthy’s e ha continuato a mostrare segni di ubriachezza. Read ha consumato un shot alcolico e un drink misto al Waterfall, secondo il documento.

Read e O’Keefe hanno lasciato il Waterfall pochi minuti dopo la mezzanotte del 29 gennaio 2022 e Read ha portato O’Keefe alla casa di Canton che ospitava la festa, sostiene il ricorso. "La convenuta Read era sotto l'influenza dell'alcol e non era in grado di guidare in modo sicuro", afferma il documento.

Esso sostiene anche che Read e O’Keefe hanno litigato quella sera e che, dopo essere arrivati alla festa, O’Keefe è sceso dall'auto di Read, Read ha investito il suo ragazzo con il suo SUV, facendolo cadere a terra di fronte alla casa - e poi ha lasciato il luogo dell'incidente.

L'ha fatto sapendo che stava nevicando e che una bufera di neve si stava avvicinando, e rendendosi conto che lasciare O’Keefe fuori nella neve avrebbe probabilmente comportato gravi lesioni o la morte, sostiene il ricorso.

Intorno alle 4:30 del mattino, Read è venuta a sapere di aver investito il suo ragazzo con il suo SUV e ha informato la 14enne nipote di O’Keefe della sua morte, sostiene il ricorso.

Successivamente, Read è tornata alla casa della festa, già sapendo che O’Keefe era gravemente ferito, sepolto sotto la neve e lasciato a morire per ore.

Il patrimonio e la famiglia di O’Keefe chiedono danni compensatory e punitivi.

Il documento sostiene anche la negligenza nell'inflizione di stress emotivo.

Il fratello di John O’Keefe, Paul O’Keefe, sta intentando questa causa per conto del patrimonio e in qualità di persona fisica, con il sostegno dei genitori di John.

Il ricorso accusa i bar di essere negligenti nel servizio di alcolici a Read perché "sapevano o avrebbero dovuto sapere che... Read era ubriaca" quando le è stato servito.

"È chiaro come il sole dalla costellazione dei fatti e delle prove che l'imputato stava guidando il suo veicolo all'indietro a una velocità di 24,2 miglia orarie su una distanza di 62,5 piedi, il che ha portato alle gravi ferite alla testa di Mr. O’Keefe, rendendolo incosciente e portando alla sua morte per ipotermia", ha affermato l'assistente procuratore distrettuale di Norfolk County Adam Lally nel suo discorso di chiusura durante il processo a fine giugno.

Durante il processo, l'avvocato difensore di Read ha incolpato gli agenti di polizia fuori servizio all'interno della residenza per la violenta aggressione di O’Keefe, seguita dal suo smaltimento sul prato anteriore e quindi dall'elaborazione di un piano che prevedeva la fabbricazione di prove e testimonianze false per incastrare Read.

"Signore e signori, questo caso è stato avvolto in un insabbiamento. È chiaro come il giorno", ha dichiarato Alan Jackson, avvocato difensore di Read durante il processo. "Potrebbe essere difficile da credere, potresti non volerlo ammettere, ma questo tragico evento si è verificato proprio sotto il naso della nostra comunità e, negli ultimi otto settimane, lo hai visto svolgersi davanti ai tuoi occhi."

CNN’s Dakin Andone e Steve Almasy hanno contribuito a questo report.

