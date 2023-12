Un giudice federale stabilisce che la rimozione di una statua confederata nel cimitero di Arlington può procedere

Il giudice distrettuale degli Stati Uniti Ronnie D. Alston ha concesso un'ordinanza restrittiva temporanea lunedì, impedendo la rimozione del monumento dopo una richiesta di ingiunzione preliminare da parte dei gruppi Defend Arlington e Save Southern Heritage Florida.

I gruppi sostenevano che il piano del Dipartimento della Difesa per la rimozione del monumento violava il National Environmental Policy Act e che il Dipartimento non si era preso cura dei siti tombali che circondano il monumento durante il processo di rimozione.

Ma in un'ordinanza depositata martedì, Alston ha dichiarato che i querelanti "non hanno dimostrato che un'ingiunzione preliminare sia nell'interesse pubblico".

"Le lamentele dei querelanti riguardo al fatto che gli sforzi di rimozione potrebbero danneggiare le tombe sono disinformate o fuorvianti", si legge nell'ordinanza.

La rimozione della statua fa parte di una più ampia azione di rimozione dei simboli confederati dalle strutture militari statunitensi, stabilita da una direttiva del Dipartimento della Difesa emanata lo scorso ottobre. Il cimitero nazionale di Arlington aveva previsto che il monumento sarebbe stato completamente rimosso entro venerdì, ha dichiarato alla CNN il portavoce Kerry Meeker.

La statua di bronzo - progettata dallo scultore americano Moses Jacob Ezekiel e inaugurata nel 1914 - raffigura una donna in cima a un piedistallo alto 32 piedi. La figura indossa una corona ornata di foglie d'ulivo, tiene in mano una corona d'alloro, un vomere e un gancio per la potatura, secondo il cimitero. Un'iscrizione biblica ai suoi piedi recita: "Hanno trasformato le loro spade in vomeri e le loro lance in uncini da potatura".

Altre figure sul monumento includono una donna nera raffigurata come una "Mammy", che porta in braccio un neonato di un ufficiale bianco, e un uomo nero che segue il suo padrone in guerra, secondo il cimitero.

Sebbene gli elementi in bronzo del monumento dovessero essere rimossi, la sua base di granito e le fondamenta dovevano rimanere sul posto per evitare di disturbare le tombe circostanti, avevano detto i funzionari del cimitero.

Secondo il sito web del cimitero, i resti confederati non potevano essere sepolti ad Arlington fino al 1900, 35 anni dopo la fine della Guerra Civile.

"Nel 1902, 262 corpi confederati furono inumati in una sezione appositamente designata, la Sezione 16", afferma il cimitero. Il totale è ora di oltre 400, secondo il sito web del cimitero.

Il governatore della Virginia Glenn Youngkin ha espresso il suo disappunto per i piani di rimozione, secondo il suo portavoce Macaulay Porter. Il governatore aveva previsto di trasferirlo al New Market Battlefield State Historical Park nella Shenandoah Valley, ha dichiarato Porter.

Fonte: edition.cnn.com