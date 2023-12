Un giudice federale stabilisce che il divieto di armi d'assalto nel Massachusetts è coerente con la recente decisione della Corte Suprema.

"La storia rilevante afferma il principio che nel 1791, come oggi, esisteva una tradizione di regolamentazione delle armi 'pericolose e insolite' - in particolare, quelle che non sono ragionevolmente necessarie per l'autodifesa", ha scritto il giudice capo del distretto degli Stati Uniti F. Dennis Saylor IV in un'ordinanza di giovedì.

Le armi d'assalto proibite dal divieto del Massachusetts "non sono adatte alla normale difesa personale e presentano pericoli sostanziali che vanno ben oltre quelli insiti nella progettazione delle normali armi da fuoco", ha scritto il giudice.

La legge del Massachusetts vieta alcune armi semiautomatiche e i caricatori di grande capacità. È stata approvata nel 1998 ed è stata resa permanente dopo che una legge federale simile è scaduta nel 2004, secondo l'ordinanza del giudice.

Nel giugno 2022, la Corte Suprema ha emesso il suo storico parere sul Secondo Emendamento nella causa New York State Rifle & Pistol Association v. Bruen, che ha esteso i diritti sulle armi a livello nazionale e ha stabilito che le norme sulle armi da fuoco devono essere coerenti con la "tradizione storica" della nazione.

Circa tre mesi dopo, la National Association for Gun Rights e un residente del Massachusetts hanno presentato una denuncia contro il procuratore generale del Commonwealth nel tentativo di bloccare il divieto sulle armi d'assalto, sostenendo che violava i loro diritti costituzionali.

In un post su X, il direttore esecutivo dell'ala legale del NAGR ha dichiarato che l'organizzazione intende appellarsi alla decisione.

Il procuratore generale del Massachusetts Andrea Joy Campbell ha definito la decisione una "vittoria significativa" in una dichiarazione di venerdì.

"Le leggi sulla sicurezza delle armi funzionano e possono essere applicate nel rispetto della sicurezza pubblica e del Secondo Emendamento", ha dichiarato la Campbell. "Questa decisione di mantenere il divieto di armi d'assalto nello Stato è una vittoria significativa che proteggerà il pubblico e continuerà la leadership del Massachusetts nella prevenzione della violenza delle armi".

