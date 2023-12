Un giudice federale blocca temporaneamente alcune parti della legge statale dell'Iowa che vieta i libri e i programmi di studio che trattano le tematiche LGBTQ

L'ingiunzione preliminare del giudice distrettuale statunitense Stephen Locher è stata depositata venerdì e blocca l'applicazione di due disposizioni della legge - il divieto sui libri e le restrizioni sui programmi scolastici - che avrebbe dovuto entrare in vigore il 1° gennaio.

Locher ha definito il divieto "incredibilmente ampio" e ha notato che la legge ha già portato alla rimozione di centinaia di libri dalle biblioteche dell'Iowa. Tra questi libri ci sono libri vincitori del Premio Pulitzer e libri di saggistica storica, molti dei quali appaiono negli esami Advanced Placement e "persino libri progettati per aiutare gli studenti a evitare di essere vittime di violenza sessuale", secondo la sentenza. Secondo la sentenza, le restrizioni violano probabilmente il Primo Emendamento.

La legge vieta i libri nelle biblioteche delle scuole pubbliche che contengono una "descrizione o rappresentazione visiva di un atto sessuale" e limita anche l'educazione all'identità di genere e all'orientamento sessuale. La legge prevede inoltre che le scuole informino i genitori se i loro figli chiedono di usare un nuovo nome o un nuovo pronome.

Le due disposizioni bloccate dal giudice Locher sono il divieto di pubblicazione di libri e le restrizioni all'educazione all'identità di genere e all'orientamento sessuale. La sentenza non ha bloccato l'obbligo per le scuole di informare i genitori se un bambino chiede di usare un nuovo nome o un nuovo pronome.

Contro la legge dell'Iowa sono state presentate due cause, una dall'ACLU Iowa a novembre e l'altra dall'editore Penguin Random House all'inizio di dicembre.

"Siamo lieti che i nostri clienti, le famiglie e gli studenti dell'Iowa potranno continuare l'anno scolastico senza i danni causati da queste parti di questa legge incostituzionale", ha dichiarato Nathan Maxwell, avvocato senior di Lambda Legal, in una dichiarazione pubblicata da ACLU Iowa. "Questa decisione invia un forte messaggio allo Stato: i tentativi di vietare i libri basati sul contenuto LGBTQ+ o di prendere di mira i discorsi che inviano un messaggio di inclusione agli studenti LGBTQ+ dell'Iowa non possono essere accettati".

Ilgovernatore Kim Reynolds, che ha firmato la legge nel maggio 2023, ha dichiarato in un comunicato di essere "estremamente delusa" dalla sentenza. "L'istruzione sull'identità di genere e sull'orientamento sessuale non ha posto nelle classi dall'asilo alla prima media", ha aggiunto.

L'Iowa è solo uno dei numerosi Stati a guida repubblicana che negli ultimi anni hanno approvato leggi che rafforzano quelli che i sostenitori spesso descrivono come "diritti dei genitori". I critici sostengono che questo movimento controverso mira a limitare i diritti degli studenti LGBTQ e di altri emarginati.

La Human Rights Campaign, un'organizzazione per i diritti civili, ha paragonato la legge sui diritti dei genitori dell'Iowa alla legislazione promulgata in Florida che gli oppositori hanno soprannominato "Don't Say Gay". La legge della Florida ha vietato alcuni insegnamenti sull'orientamento sessuale e l'identità di genere in classe e ha scatenato una tempesta sociale e politica.

Leggi simili che limitano i libri ammessi nelle biblioteche sono entrate in vigore di recente in altri Stati, tra cui il Missouri e lo Utah.

"Secondo un rapporto pubblicato ad aprile da PENAmerica, un'organizzazione non profit che si occupa di difendere la libertà di espressione e di contrastare i divieti librari, il linguaggio vago delle leggi sulle modalità di attuazione e l'inclusione di potenziali punizioni per gli educatori che le violano hanno prodotto un effetto raggelante".

Leggi come quella della Florida incentivano gli insegnanti, gli specialisti dei media e gli amministratori scolastici a rimuovere proattivamente i libri dagli scaffali, secondo il rapporto.

Circa un terzo dei titoli vietati sono libri che parlano di razza o razzismo o che presentano personaggi di colore. Circa il 26% dei titoli presenta personaggi o temi LGBTQ+.

