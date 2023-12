Un giudice federale blocca il divieto dell'Idaho di fornire cure di conferma del genere ai minori transgender

Lalegge avrebbe messo i professionisti medici che forniscono tali cure a persone transgender di età inferiore ai 18 anni a rischio di multe fino a 5.000 dollari e di una condanna per crimine, che può comportare fino a 10 anni di carcere.

Le principali associazioni mediche - tra cui l'American Medical Association, l'American Psychiatric Association, l'American Academy of Pediatrics e l'American Academy of Child & Adolescent Psychiatry - concordano sul fatto che le cure per la conferma del genere sono basate sull'evidenza e sono necessarie dal punto di vista medico per molti bambini e adulti.

"I bambini transgender dovrebbero ricevere lo stesso trattamento dalla legge. I genitori dovrebbero avere il diritto di prendere le decisioni fondamentali su come curare i propri figli", ha scritto il giudice della Corte distrettuale B. Lynn Winmill nella sua decisione.

Winmill ha sostenuto che il divieto viola le clausole di uguale protezione e di giusto processo del 14° Emendamento, che, ha scritto, serve a "proteggere le minoranze svantaggiate e a preservare i nostri diritti fondamentali dall'eccesso legislativo".

"Questo era vero per gli schiavi appena liberati dopo la guerra civile. È stato vero nel XX secolo per le donne, le persone di colore, le coppie interrazziali e gli individui che volevano accedere alla contraccezione. E non è meno vero per i bambini transgender e i loro genitori nel XXI secolo", ha scritto.

Il governatore repubblicano dell'Idaho Brad Little ha firmato la legge sulla protezione dei bambini vulnerabili ad aprile. La legge, che inizialmente avrebbe dovuto entrare in vigore il 1° gennaio 2024, avrebbe reso illegale per i medici e gli operatori fornire cure per l'affermazione del genere, compresi i farmaci che bloccano la pubertà e gli interventi chirurgici, ai minori.

"Firmando questa legge, riconosco che la nostra società ha un ruolo nel proteggere i minori da interventi chirurgici o trattamenti che possono danneggiare irreversibilmente i loro corpi sani", ha scritto Little in una lettera ai legislatori dell'Idaho ad aprile. "Tuttavia, come responsabili politici dovremmo essere molto cauti quando prendiamo in considerazione la possibilità che il governo interferisca con genitori amorevoli e con le loro decisioni su ciò che è meglio per i loro figli".

La legge ha subito suscitato reazioni negative. Le famiglie di due adolescenti transgender dell'Idaho hanno intentato una causa per contestare il divieto.

"Le persone trans come me meritano le stesse possibilità di sicurezza e libertà di tutti gli altri, ma questa legge prende di mira noi e la nostra assistenza sanitaria senza alcun motivo valido", ha dichiarato a maggio uno dei querelanti, chiamato Jane Doe, in una dichiarazione. "Ho 16 anni - dovrei uscire con i miei amici e pianificare il mio futuro invece di lottare contro il mio Stato per l'assistenza sanitaria di cui ho bisogno".

Che cos'è l'assistenza per l'affermazione del genere?

L'assistenza per l'affermazione del genere utilizza un approccio multidisciplinare per aiutare una persona a passare dal genere che le è stato assegnato alla nascita al genere con cui vuole essere conosciuta.

Questo tipo di assistenza può comprendere la terapia della salute mentale, i bloccanti della pubertà, la terapia ormonale e gli interventi chirurgici. I tempi e la quantità di cure di cui un minore ha bisogno sono determinati caso per caso, con il contributo di medici e genitori.

L'assistenza precoce per l'affermazione del genere è "cruciale" per la salute e il benessere dei giovani transgender, secondo l'Ufficio per gli Affari della Popolazione del Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti.

L'ufficio cita ricerche che dimostrano che i giovani transgender corrono un rischio maggiore di problemi di salute mentale, compresi i pensieri suicidi, e le cure per l'affermazione del genere possono aiutare.

L'Accademia americana di pediatria ha appoggiato l'approccio per i giovani transgender.

Contestare i divieti di assistenza per l'affermazione del genere negli Stati Uniti

La sentenza di Winmill di questa settimana ha dato speranza ai sostenitori LGBTQ+ che stanno lavorando per contestare divieti simili in altri Stati.

L'American Civil Liberties Union of Idaho, che ha contribuito a presentare la causa per conto delle famiglie, ha definito la decisione "una vittoria per le famiglie dei giovani transgender e per i loro medici".

"Questa decisione giudiziaria è un raggio di speranza molto necessario per le persone trans in mezzo a un attacco durato anni contro i loro diritti di accesso all'assistenza sanitaria e alla capacità di navigare nel mondo che li circonda", ha dichiarato mercoledì LeoMorales, direttore esecutivo dell'ACLU dell'Idaho, in un comunicato.

Secondo la Human Rights Campaign, sono circa 20 gli Stati che hanno vietato l'assistenza ai giovani per la conferma del genere. Il gruppo di difesa LGBTQ+ stima che a novembre tre giovani trans su 10, di età compresa tra i 13 e i 17 anni, vivevano in Stati con divieti legislativi sull'assistenza per l'affermazione del genere.

Secondo l'organizzazione, l'ACLU ha presentato una dozzina di ricorsi contro i divieti di assistenza ai giovani transgender negli Stati Uniti.

Jen Christensen della CNN ha contribuito a questo servizio.

Fonte: edition.cnn.com