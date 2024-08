Un giudice del sistema giudiziario americano ha stabilito che l'esercito degli Stati Uniti non può negare l'opportunità di arruolamento a persone sieropositive.

Il giudice Leonie Brinkema ha sostenuto che il divieto del Pentagono per le persone positive all'HIV di unirsi all'esercito contribuisce alla persistente stigma che circonda le persone positive all'HIV e ostacola gli obiettivi di reclutamento dell'esercito stesso.

Nel suo verdetto, Brinkema ha spiegato che la medicina moderna ha notevolmente migliorato la gestione dell'HIV, consentendo ai membri del servizio asintomatici positivi all'HIV con carichi virali non rilevabili di svolgere tutte le loro mansioni militari, comprese le desploiamenti internazionali, a condizione che continuino la loro terapia.

Ha inoltre suggerito che il Pentagono dovrebbe permettere ai civili positivi all'HIV che aspirano a unirsi all'esercito degli Stati Uniti di dimostrare la loro capacità di adempiere ai loro doveri e di arruolarsi di conseguenza.

L'HIV non si trasmette facilmente a un individuo. È principalmente diffuso attraverso il sesso anale o vaginale o condividendo aghi, secondo i Centers for Disease Control and Prevention.

La terapia antiretrovirale, se somministrata correttamente, può sopprimere i livelli di HIV nel corpo a livelli che non possono essere rilevati dai test. Ciò significa che le persone che riescono a rimanere viralmente soppresse o non rilevabili non trasmetteranno il virus attraverso l'attività sessuale o la condivisione di siringhe, come stabilito dai CDC.

La posizione del Pentagono sull'HIV degli americani è stata coinvolta in dispute legali negli ultimi anni. Nel 2022, Brinkema, in casi separati, ha annullato il divieto dell'esercito per le persone positive all'HIV di diventare ufficiali o di essere deployate all'estero. Il segretario alla Difesa Lloyd Austin ha subsequently emesso un memo in cui si diceva che le persone positive all'HIV non sarebbero state automaticamente escluse dai ruoli di leadership militare o dal deployment all'estero.

La sfida alla politica di arruolamento è stata avviata da tre persone positive all'HIV che hanno recentemente cercato di unirsi o reintegrarsi nell'esercito. A causa della politica ora invalidata, tutti e tre non sono riusciti a farlo.

Uno dei querelanti, Isaiah Wilkins, prestava servizio nella Guardia Nazionale della Georgia quando ha cercato di arruolarsi nella Riserva dell'Esercito. Dopo aver scoperto il suo stato positivo all'HIV durante questo processo, i piani di Wilkins sono stati influenzati, portando lui e i due altri querelanti anonimi a intentare una causa.

"Questo è un trionfo non solo per me, ma per altre persone che vivono con l'HIV che vogliono servire", ha dichiarato Wilkins in una dichiarazione del martedì. "Non ho mai considerato di abbandonare il mio desiderio di servire il mio paese e sono entusiasta di presentare la mia domanda di arruolamento nell'Esercito senza l'ombra di una politica discriminatoria onerosa".

Il Pentagono ha presentato diverse giustificazioni per la sua politica, come il potenziale onere finanziario dell'assistenza alle persone positive all'HIV e la possibilità che queste persone sperimentino un rebound virale durante il deployment se non aderiscono ai loro regimi di medicinali.

Il Dipartimento della Difesa non ha immediatamente fornito un commento in risposta alla richiesta di commento di CNN.

CNN's Jen Christensen e Katherine Dillinger hanno contribuito a questo report.

La politica controversa del Pentagono sulle persone positive all'HIV nell'esercito è stata un argomento di dibattito continuo nella sfera della politica. Diversi gruppi di advocacy hanno chiamato per una revisione di questa politica, sostenendo che essa discrimin

