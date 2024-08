Tratta preferenziale per le Olimpiadi - Un giovedì d'oro a Parigi?

Giovedì (8 agosto) potrebbe diventare un giorno d'oro. Ai Giochi Olimpici di Parigi, visibili in TV oggi, gli atleti tedeschi potrebbero tornare a raccogliere medaglie. Alcuni hanno anche buone possibilità di vincere un oro. La saltatrice in lungo Malaika Mihambo (30) è senza dubbio la maggiore speranza d'oro della Germania. Ma anche altri atleti sperano nella vittoria olimpica. Ecco un programma d'oro da seguire in TV.

Un assaggio d'oro vicino a Marsiglia?

11:43: La potenziale giornata d'oro della Germania inizia relativamente tranquilla. Alle 11:43, si terrà la finale della classe 470 di vela al largo di Marsiglia. Il duo tedesco formato dal timoniere Simon Diesch (29) e dall'equipaggio Anna Markfort (31) è ancora in una posizione promettente nella classifica.

Possibilità d'oro ogni 10 minuti nella canoa

Dalle 1:30 PM: Poi le cose si animano sul percorso di canoa di Vaires-sur-Marne a est di Parigi. Alle 1:30 PM è in programma la finale dei 500 metri di canoa sprint maschile. Tim Hecker (26) e il suo compagno Peter Kretschmer (32) sono tra le coppie favorite. Lo stesso vale per il quartetto tedesco nella finale di canoa sprint femminile alle 1:40 PM e per il quartetto maschile nella stessa disciplina alle 1:50 PM.

Finale di basket da sogno?

5:30 PM: La squadra tedesca di basket maschile vuole conquistare un posto nella finale per l'oro contro gli Stati Uniti battendo la Francia alle 5:30 PM. I campioni del mondo in carica vogliono ripetere la convincente vittoria sulla squadra francese nella fase a gironi e affrontare le semifinali con fiducia.

Classico di hockey sull'erba

7:00 PM: Il duello tra Germania e Olanda è un classico in qualsiasi sport. Nella finale di hockey maschile, la Germania campione del mondo affronta il suo vicino e acerrimo rivale Olanda per l'oro. È già chiaro che sarà caldo sull'erba sintetica di Parigi.

Oro in bicicletta sulla pista?

7:15 PM: La ciclista Lea Friedrich (24) è calma e composta nella vita privata. Ma in pista, può essere un'altra persona. Con prestazioni forti nelle qualificazioni, le sue possibilità di raggiungere la finale nella gara di Keirin alle 7:15 PM sono buone. Riuscirà a sprintare verso l'oro?

Mihambo può conquistare il suo prossimo oro?

8:00 PM: Poco prima del prime time, tutti gli occhi saranno sulle gare di atletica allo Stade de France. Di fronte a un pubblico accaldato, la saltatrice in lungo Malaika Mihambo vuole vincere la sua seconda medaglia d'oro olimpica dopo il 2021. Nelle qualificazioni, Mihambo ci ha fatto preoccupare per i suoi due salti fuori misura, ma nel terzo salto ci ha tranquillizzati tutti. Nella potenziale giornata d'oro, la calma nativa di Heidelberg è la nostra maggiore speranza.

8:25 PM: Il lanciatore del giavellotto Julian Weber (29) potrebbe aggiungere un'altra chicca alla giornata d'oro alle 8:25 PM. Il vicecampione europeo di Magonza è tra i favoriti nella sua disciplina spettacolare. Magari si unirà a Malaika Mihambo per un giro di vittoria? In ogni caso, tutto è pronto per un giovedì d'oro alle Olimpiadi.

