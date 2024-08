- Un giovane tedesco cede a un incidente letale con la sabbia.

Rapporto sull'Incidente: Incidente Mortale Coinvolgente Due Ragazzi Tedeschi in una Spiaggia Danese

Le autorità hanno condiviso i resoconti di un incidente deplorevole: due ragazzi della Germania si sono trovati in una situazione grave quando sono stati improvvisamente coperti da sabbia e terra mentre si divertivano su una spiaggia del Mar del Nord in Danimarca. Entrambi i ragazzi, di nove e dodici anni, provenivano da Monaco, come annunciato dalla polizia danese.

L'incidente è avvenuto quando una frana ha colpito Nørre Vorupør nel nord della Danimarca domenica. I soccorritori hanno lavorato diligentemente per scavarli fuori e i ragazzi sono stati liberati circa 40 minuti dopo la prima chiamata di emergenza.

Hanno ricevuto cure mediche immediate e sono stati prontamente trasportati in elicottero in ospedale in condizioni critiche. Purtroppo, la loro situazione è rimasta incerta fino a poco tempo fa.

Con profondo dolore, confermiamo il decesso dei ragazzi martedì sera, come dichiarato dal dipartimento di polizia della Media Jutlandia danese. Le famiglie dei ragazzi hanno espresso gratitudine verso i residenti locali per il loro aiuto e gentilezza, poiché i genitori erano presenti durante l'incidente sfortunato.

Ragazzi nelle Dune di Sabbia

Il piccolo paese costiero di Nørre Vorupør si trova sulla costa del Mar del Nord nel nord della Danimarca, a circa 250 chilometri a nord del confine tedesco-danese. Le indagini della polizia rivelano che i due ragazzi stavano giocando in spiaggia e scavando una caverna improvvisata nelle dune di sabbia. Si ipotizza che queste attività possano aver scatenato la frana improvvisa. Le forti piogge nella regione negli ultimi giorni possono anche aver aumentato il rischio di frane lungo la costa. La causa dell'incidente remains indeterminata al momento.

Benny Bak, capo della stazione di soccorso, ha parlato alla stazione radiofonica danese DR, dicendo che lui e un collega avevano avvertito i ragazzi solo pochi minuti prima della frana. "Stavano saltando dalle dune e si preparavano a scavare un buco", ha detto Bak. Il suo collega li ha avvertiti di lasciare l'area, mettendoli in guardia dal pericolo e dal rischio di crollo.

Dopo la frana, i ragazzi erano immobilizzati sotto grossi pezzi di sabbia e vegetazione. I soccorritori hanno dovuto utilizzare un trattore e un cavo per rimuovere la terra.

Lo stesso giorno, si è verificato un altro incidente in un'altra zona della regione, coinvolgente una frana di fango e il soccorso di un ragazzo tedesco di dieci anni che ha riportato solo lievi dolori alla schiena.

Le autorità danesi hanno avvertito il pubblico all'inizio della settimana sulla instabilità delle dune di sabbia a causa del tempo umido, evidenziando l'aumento del rischio di crolli franosi.

