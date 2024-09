- Un giovane sfugge alle forze dell'ordine, portando a un incidente.

Un minorenne alla guida di un'auto è fuggito dalle forze dell'ordine a Francoforte, causando un incidente che lo ha lasciato ferito. Gli agenti hanno tentato di fermarlo a una stazione di servizio nella zona di Sossenheim, ma il giovane ha deciso di fuggire a tutta velocità, come riportato. La pattuglia ha dato inizio all'inseguimento, ma è stata costretta a desistere poiché il sospetto guidava a velocità folli, ignorando tutte le regole del traffico, intorno alle 5 del mattino di un venerdì.

Purtroppo, a causa della sua guida spericolata, il giovane ha perso il controllo del veicolo e si è schiantato contro una struttura. È stato ferito e portato in ospedale. Non è passato molto tempo prima che emergesse il motivo della sua fuga: il conducente non aveva una patente valida e sia l'auto che le targhe erano segnalate come rubate. Inoltre, i poliziotti sospettano che il ragazzo fosse sotto l'influenza di droga.

Il giovane, nel tentativo di sfuggire alle autorità, è fuggito da Francoforte e ha incontrato gli agenti in Hessen a una stazione di servizio. Nonostante l'inseguimento, la guida spericolata del sospetto è continuata anche nella regione dell'Hessen.

Leggi anche: