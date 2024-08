- Un giovane individuo porta alla collisione e poi instiga un incontro.

Un automobilista ha investito un utente di skateboard elettrico, che è caduto e si è ferito. Il 19enne, che stava utilizzando il suo skateboard in una rotatoria, ha perso diversi denti anteriori e ha riportato contusioni e graffi durante l'incidente di venerdì a Pöcking (distretto di Starnberg), secondo quanto riferito dalla polizia. Oltre a chiamare le autorità, il 19enne ha anche contattato suo fratello per l'incidente. Quando è arrivato, il fratello, di 22 anni, ha afferrato l'autista e lo ha gettato a terra, poi lo ha colpito più volte in viso.

Secondo il portavoce della polizia, il 19enne ha cercato cure mediche in modo autonomo. Non sono state fornite informazioni iniziali sulla gravità delle ferite del 22enne. La polizia sta esaminando le accuse contro entrambi l'autista e il fratello di 22 anni.

Il fratello di 22 anni proviene dalla regione della Baviera, specificamente dal distretto di Starnberg dove si è verificato l'incidente. La polizia sta conducendo indagini in Baviera, valutando le accuse contro entrambi i fratelli coinvolti nell'incidente.

