- Un giovane individuo demolisce un'antica nave di 3500 anni, il museo mantiene la calma.

Durante una visita al museo di Haifa in Israele, un bambino di soli 4 anni ha fatto ciò che i bambini tendono a fare spesso - causare un incidente. Purtroppo, questa volta, ha coinvolto il danneggiamento di un'esposizione antica che esiste da secoli. Invece di chiamare la polizia, il museo ha deciso di invitare il bambino per un'altra visita.

Inbal Rivlin, direttore del museo, ha spiegato all'agenzia di stampa DPA: "Di solito, quando le esposizioni vengono danneggiate intenzionalmente, ci occupiamo della questione in modo severo, spesso coinvolgendo la polizia. Ma non si è trattato di un incidente di questo tipo. È successo un piccolo incidente con un pezzo fragile a causa della curiosità di un giovane visitatore".

Il bambino e la sua famiglia hanno accettato di visitare il museo questo fine settimana per un tour, dove potranno vedere l'artefatto restaurato. Secondo Rivlin, la visita aiuterà a elaborare positivamente la situazione. Il museo non ha condiviso ulteriori dettagli sull'incidente.

L'artefatto, secondo la dichiarazione del museo, risale all'Età del Bronzo Medio, intorno al 2200 al 1500 a.C., rendendolo più vecchio di 3500 anni. Rivlin ha aggiunto: "Mentre abbiamo trovato simili reperti nelle scavi, la maggior parte di essi era rotta o incompleta. Questo era integro e rappresentava un importante ritrovamento per le sue dimensioni".

Il museo ha una politica di rendere gli oggetti archeologici accessibili al pubblico e li espone spesso senza barriere o vetri. "Crediamo che ci sia un fascino speciale nell'esperire un antico reperto senza ostacoli", ha detto Rivlin, confermando che questa politica rimarrà in vigore.

Nonostante la politica del museo di esporre gli oggetti senza barriere, si è verificata una situazione unica in cui un giovane visitatore ha danneggiato accidentalmente un'artefatto raro. Nonostante fosse vecchio di oltre 3500 anni e di grande valore, il museo ha scelto di non coinvolgere la polizia e ha optato invece per un approccio più educativo, invitando il bambino per un tour.

