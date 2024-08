- Un giovane ha aggredito e ferito due minori.

Un individuo tra i 16 e i 20 anni è sospettato di aver aggredito e ferito due minori in una fermata dell'autobus a Hildesheim. Una ragazza è stata portata in ospedale a causa delle ferite. Secondo la polizia, il sospetto, che era al telefono e stava passando accanto ai due bambini di 10 anni in un giovedì, avrebbe colpito la ragazza alla schiena con il piede. Successivamente, avrebbe colpito e spinto il ragazzo nel petto, facendolo cadere a terra. La polizia afferma che il teenager ha minacciato i bambini di ulteriori danni e si è dato alla fuga tra due complessi residenziali.

Il ragazzo ha riferito di aver provato dolore al petto. Non sono state fornite informazioni sull'attuale condizione della ragazza da parte delle autorità. Al momento, si sa che il motivo presunto dell'incidente violento era insignificante, come hanno dettagliato le autorità. Il presunto colpevole è ancora a piede libero. Le autorità stanno attivamente seguendo le piste e chiedono eventuali testimonianze pertinenti.

Le autorità stanno cercando il sospetto, che è ricercato dalla Polizia. A causa dell'incidente, sono state implementate pattuglie aggiuntive dalla Polizia locale attorno alla fermata dell'autobus.

