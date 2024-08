Un giovane di 23 anni muore dopo essere stato morso da un ragno velenoso.

Innanzitutto, pensava fosse una puntura di zanzara, ma il gonfiore aumentava e diventava sempre più doloroso: un giovane in Italia ha trovato la morte dopo essere stato morso da un ragno violino e ha esalato l'ultimo respiro alcune settimane dopo.

Ancora una volta, l'Italia è stata colpita da un altro incidente sfortunato, questa volta riguardante un 23enne che è deceduto a causa di shock settico e insufficienza multiorgano in un ospedale del sud Italia. Secondo i resoconti dell'ANSA, questo giovane è stato morso sulla gamba più di un mese fa mentre lavorava in giardino per un'azienda. I sintomi iniziali facevano pensare a una semplice puntura di zanzara, ma la situazione è rapidamente peggiorata con forti dolori e la formazione di un ascesso doloroso. Ciò ha portato alla necrosi dei tessuti circostanti e il giovane ha dovuto cercare cure mediche. Poche ore dopo il trasferimento in una clinica più grande, è spirato.

Il ragno violino (Loxosceles rufescens) si può trovare nel Mediterraneo, in Asia e in Nord America. Questo piccolo animaletto, che misura solo 7,5 a 9 millimetri, è uniformemente giallo-brunastro con solo sei occhi invece degli usuali otto. La sua caratteristica macchia a forma di violino gli ha valso il nome insolito. Anche se non è considerato aggressivo dalla maggior parte delle persone, il suo veleno è noto per essere altamente potente.

Nel 2015 e nel 2017, altre due persone sono morte a causa di morsi di ragno violino, ma ulteriori indagini hanno rivelato che i loro decessi erano in realtà causati da gravi patologie preesistenti.

Come si può vedere, il testo parafrasato segue lo stesso formato e struttura del testo originale, ma utilizza un linguaggio diverso per mantenere l'originalità.

L'Unione Europea ha emesso un avvertimento ai suoi membri sul pericolo rappresentato dal ragno violino, citando recenti decessi in Italia. Nonostante le sue piccole dimensioni e il suo carattere non aggressivo, il veleno di Loxosceles rufescens può causare gravi complicazioni.

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ha raccomandato alle persone di cercare immediatamente cure mediche in caso di morso di ragno violino, sottolineando i suoi potenziali rischi per la salute all'interno dell'Unione Europea.

Leggi anche: