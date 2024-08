- Un giovane di 19 anni, ha un incidente mortale dopo essere stato investito da un veicolo mentre camminava.

Un giovane di 19 anni ha trovato una tragica fine dopo essere stato investito da un veicolo a Lichtenau. Secondo i registri della polizia, il ragazzo stava passeggiando con un amico di 24 anni, a pochi metri di distanza, quando un veicolo in arrivo lo ha colpito presto Saturday morning. Il 19enne ha subito ferite gravi e successivamente è morto in ospedale.

Il conducente del veicolo non identificato ha rapidamente deviato in un campo vicino e se n'è andato senza prestare soccorso alla persona gravemente ferita. La polizia ha iniziato una ricerca approfondita del pirata della strada per tutta la notte, arrivando anche a impiegare un elicottero della polizia. Intorno alle 7:00 del mattino, un 25enne si è presentato alle autorità. Le indagini sono in corso per stabilire se sia il conducente in fuga. Il suo veicolo è stato sequestrato e prelevato un campione di sangue.

