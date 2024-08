- Un giovane di 18 anni muore in un devastante incidente frontale.

Una giovane donna ha riportato ferite mortali in un incidente stradale vicino a Friedberg, secondo il distretto di Aichach-Friedberg. Due persone hanno riportato ferite gravi, secondo gli aggiornamenti della polizia. Un uomo di 73 anni avrebbe invaso la corsia opposta in un giorno feriale, urtando frontalmente l'auto di un'18enne. Nonostante i tentativi di evitare l'impatto, purtroppo la giovane donna non è riuscita a schivarlo, secondo i resoconti.

Le ferite dell'18enne erano così gravi che è deceduta sul luogo dell'incidente. La sua parente di 22 anni, che si trovava anche nell'automobile, è riuscita a liberarsi dalle lamiere, secondo le fonti di notizie. I vigili del fuoco sono intervenuti per liberare l'uomo anziano rimasto incastrato nella sua auto. Entrambi i feriti sono stati trasportati in ospedale, come confermato da un portavoce della polizia. La Croce Rossa sta ora fornendo assistenza alla famiglia dell'18enne.

Le circostanze che hanno portato l'anziano a guidare sulla corsia opposta erano inizialmente sconosciute. Un esperto esaminerà ora l'incidente. Le immagini della scena dell'incidente sono state catturate da un elicottero della polizia per questo scopo, come riferito.

La polizia sta indagando sulle circostanze che hanno portato l'anziano a guidare sulla corsia opposta. Al loro arrivo sulla scena, i poliziotti hanno trovato la giovane donna morta.

