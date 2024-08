- Un giovane che usa uno skateboard si fa male dopo un incidente con un veicolo.

Un bambino di cinque anni ha subito gravi ferite dopo essere stato investito da un'auto mentre giocava sulla strada a Donauwörth (distretto di Donau-Ries). Il bambino stava scivolando lungo la strada su uno skateboard, spinto da un familiare, quando è avvenuto l'incidente. Secondo i resoconti della polizia, il conducente, di 36 anni, non ha notato il bambino mentre usciva da una curva. Non è stato fino a quando il conducente non ha sentito un rumore e ha visto i segnali del familiare che ha realizzato ciò che era successo, causando il ritiro del veicolo.

Il bambino traumatizzato è stato trasportato in elicottero all'Ospedale Universitario di Augusta con ferite gravi. Il conducente è attualmente sotto indagine per comportamento negligente sospetto.

La polizia giunta sulla scena ha condotto un'indagine sull'incidente. A causa delle azioni del conducente, il dipartimento di polizia locale sta considerando l'imputazione di guida negligente.

Leggi anche: