- Un giovane adulto perde il controllo del suo veicolo a 19 anni.

In una sera di lunedì a Brema, un 19enne al volante di un'auto in corsa perse il controllo, superando ampiamente il limite di velocità in una strada locale, come riferito dalle forze dell'ordine.

Gli occupanti del veicolo riportarono ferite ma riuscirono a liberarsi dai rottami e furono trasportati in ospedale per ricevere cure mediche. Il giovane guidatore confessò ai servizi di emergenza di aver viaggiato a oltre 170 chilometri orari, mentre il limite era di soli 50. La polizia gli confiscò la patente e sporse denuncia contro di lui. Si era procurato il permesso di guida da poco tempo.

Il giovane guidatore si trovava in un'auto in corsa quella fatidica sera. Dopo aver perso il controllo, l'auto rotolò giù per un pendio ripido.

