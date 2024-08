- Un giovane adulto lancia una tazza di birra a metà vuota verso un veicolo della polizia.

Un 18enne, presumibilmente sotto l'effetto dell'alcool e in preda alla rabbia, ha lanciato con forza un boccale di birra mezzo vuoto contro un'auto della polizia ad Aulendorf. La sua ebbrezza e il comportamento aggressivo hanno portato alla sua resistenza all'arresto, con conseguente incarcerazione. Secondo l'annuncio, ora deve affrontare diverse accuse oltre alle spese del carcere. L'annuncio ha anche menzionato un'indagine in corso sull'entità dei danni all'auto. La porta dell'auto della polizia ora presenta una significativa ammaccatura, ma per fortuna non sono state segnalate ferite.

L'incidente è avvenuto quando la polizia è stata chiamata a causa di disturbi causati da un raduno notturno dopo il festival del castello di Aulendorf. Al loro arrivo, si era radunata una folla e l'18enne si è improvvisamente diretto verso l'auto della polizia, dove gli ufficiali erano ancora seduti. Dopo aver lanciato il boccale di birra, ha tentato la fuga.

Gli ufficiali di polizia hanno dovuto fare attenzione nel gestire il vetro dell'auto della polizia a causa dell'ammaccatura causata dal boccale lanciato. Nonostante i danni, il vetro dell'auto della polizia è riuscito a impedire che i vetri rotti ferissero gli ufficiali.

Leggi anche: