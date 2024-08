- Un giovane adulto ha calciato un altro uomo in testa.

Un giovane di ventitré anni è sospettato di aver aggredito selvaggiamente un uomo anziano di settanta anni a Kerpen. Le indagini preliminari suggeriscono che abbia colpito violentemente l'anziano alla testa in una stazione ferroviaria di primo mattino di venerdì, come dichiarato dalle autorità. L'anziano di settanta anni è poi caduto e ha perso conoscenza. Il personale medico di emergenza si è occupato dell'uomo gravemente ferito fino al suo trasporto in ospedale in ambulanza.

Il sospettato è stato successivamente arrestato, secondo i media. Un testimone oculare lo ha riconosciuto in un parcheggio vicino e ha informato la polizia. Gli ufficiali di polizia hanno dichiarato che si è arreso senza opporre resistenza. Il giovane di ventitré anni è accusato di aver inflitto lesioni gravi. Tuttavia, le forze dell'ordine stanno attivamente cercando ulteriori testimoni per approfondire la situazione.

L'incidente alla stazione ferroviaria di Kerpen è stato classificato come un crimine grave dalle autorità. Dopo la sua resa, il sospettato ora rischia di essere accusato di aver commesso un reato penale.

