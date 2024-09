Un giovane adulto ha avviato un'azione legale per la nota sfera 50-50 di Shohei Ohtani, con l'obiettivo di fermare la sua vendita.

Il 19 settembre, la stella dei LA Dodgers ha fatto storia, battendo il suo 50° fuoricampo e rubando la sua 50° base in una vittoria dominante per 20-4 contro i Miami Marlins.

Il cimelio storico è stato messo all'asta da Goldin con un'offerta di partenza di $500,000 e un'opzione di acquisto privato di $4.5 milioni. L'asta era prevista per iniziare venerdì alle 12:00 ET, concludendosi il 16 ottobre.

Tuttavia, Max Matus, un 18enne, ha intentato una causa nel tribunale della 11ª circoscrizione giudiziaria della Florida, sostenendo di essere il legittimo proprietario della palla e chiedendo un "ingiunzione temporanea" per impedire la sua "concezione, furto o vendita".

Stando alla causa, Matus ha assistito alla partita Dodgers vs. Marlins per festeggiare il suo 18° compleanno e ha catturato la palla con successo. Tuttavia, la denuncia sostiene che Chris Belanski, uno dei tre imputati insieme a Goldin e Kelvin Ramirez, è riuscito a stringere il braccio di Matus tra le gambe e a strappare la palla 50/50 dalla sua mano sinistra.

La causa afferma inoltre che Belanski ha preso il controllo della palla con la forza e che è stato scortato fuori dalle gradinate dalla sicurezza con la palla di Matus (acquisita illegalmente) in suo possesso.

La denuncia include prove video di vari spettatori che mostrano Belanski che recupera la palla dalla presa di Matus.

both Belanski e Kelvin Ramirez hanno annunciato le loro intenzioni di vendere la palla sui social media, secondo la denuncia.

Contattati da CNN, i rappresentanti di Matus hanno dichiarato che Matus ha affermato: "Avevo la palla in mano".

John Uustal, il fondatore dello studio legale che rappresenta Matus, ha commentato: "Questa non è qualche accordo in una partita di football in cui la legge non si applica a causa dell'accordo reciproco tra i giocatori di arrecarsi reciprocamente danni fisici. Una volta che un tifoso ottiene la possessione di una palla, un altro tifoso non può rivendicarla con la forza. Max è uno studente delle superiori e era il suo compleanno. Un individuo più forte e più anziano non può strappare la palla e rivendicarla come propria".

CNN ha contattato Goldin e Belanski per un commento, ma non è stato possibile contattare Ramirez.

La causa sostiene che Matus subirebbe "danno irreparabile" se la palla 50/50 fosse venduta, in quanto è un "oggetto unico e insostituibile".

"Una volta venduta, (Matus) non sarà in grado di recuperarla e nessun risarcimento monetario può sostituirla adeguatamente".

