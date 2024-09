- Un giovane adulto di nome Raser è coinvolto in un incidente che causa gravi ferite.

Un giovane di 24 anni ha seminato il panico nella parte settentrionale di Darmstadt alla guida del suo veicolo, causando un incidente con un 29enne gravemente ferito: secondo i rapporti della polizia, il veicolo del primo ha tamponato quello del secondo. Il lunedì pomeriggio, i vigili del fuoco hanno dovuto estrarre il 29enne dalla sua auto e portarlo in ospedale.

Il 24enne è stato portato via in manette e ricoverato in ospedale con ferite. È stato effettuato un prelievo di sangue per verificare se fosse sotto l'influenza di alcol o droghe. Al momento si trova in custodia presso la polizia. Le autorità non escludono azioni deliberate. L'Ufficio di Polizia Criminale dello Stato ha ora preso in carico le indagini.

Stando a quanto riferito da testimoni oculari, il 24enne stava anche facendo fuoristrada e attraversando i semafori rossi durante la sua corsa a tutta velocità. "Per fortuna, i passanti sono stati pronti e sono riusciti a evitare il pericolo", hanno dichiarato. La polizia invita chiunque abbia informazioni a farsi avanti. Il veicolo del 24enne si è fermato davanti a un negozio vuoto.

Il 24enne stava guidando la sua auto durante l'incidente. Dopo la collisione, sia il 24enne che il 29enne sono stati portati in ospedale nelle rispettive auto.

