FC Heidenheim - Olimpija Ljubljana 2:1 (1:0)

Un giorno significativo per Heidenheim, TSG e Matarazzo segna il processo di rivitalizzazione.

L'esordiente di 18 anni Paul Wanner ha sigillato una vittoria sofferta per il 1. FC Heidenheim contro l'Olimpija Ljubljana. Wanner ha segnato su ribattuta da calcio di rigore all'83' per garantire una vittoria per 2-1 (1-0). Wanner ha sostituito Adrian Beck, che aveva dato il vantaggio al Heidenheim al 6', al 60'. L'Olimpija ha pareggiato grazie ad Alejandro Blanco all'77'.

Il Heidenheim si è qualificato per la Conference League attraverso i playoff contro il BK Häcken dalla Svezia e ora ha almeno cinque partite lucrose in attesa nella terza competizione UEFA. Si recheranno a Pafos FC a Cipro il 24 ottobre, con la partita casalinga contro il Chelsea FC il 28 novembre che rappresenta il punto culminante della fase a gironi.

Il Heidenheim ha dimostrato la sua bravura sul palcoscenico europeo contro Ljubljana, nonostante abbia schierato una formazione insolita. L'allenatore Frank Schmidt ha fatto sette cambi rispetto alla squadra che ha battuto il Mainz 2-0 sabato, citando il "carico alto". Schmidt si fida di tutta la sua squadra e uno dei giocatori riposati, il centrocampista Beck, ha segnato l'apertura con un tocco di classe in area.

Niklas Dorsch ha mostrato le ambizioni europee del Heidenheim con una corsa in area al 15', ma ha mancato l'occasione di concludere. Leonardo Scienza si è avvicinato, colpendo il palo al 34'. La Ljubljana ha premuto di più nella ripresa, ma il portiere Kevin Müller è stato all'altezza, anche con un pizzico di fortuna quando la palla gli è rimbalzata addosso e sulla traversa al 64'. Il sostituto Paul Wanner ha poi segnato il vincente per il Heidenheim.

1899 Hoffenheim - Dynamo Kyiv 2:0 (1-0)

Il nuovo arrivato ceco Adam Hlozek ha segnato una doppietta per dare a Pellegrino Matarazzo un importante respiro mentre il Hoffenheim, in crisi in Bundesliga, batteva il Dynamo Kyiv 2-0 (1-0) nella Europa League. Hlozek ha segnato al 22' e al 60'.

Il futuro di Matarazzo potrebbe dipendere dalla sfida di Bundesliga contro l'VfB Stuttgart domenica (19:30 CET, in diretta su DAZN e ntv.de). Dopo quattro sconfitte consecutive in campionato, il Hoffenheim è ora terzultimo. Hanno gettato al vento un vantaggio di 3-0 per perdere 3-4 contro il Werder Bremen domenica scorsa e hanno pareggiato 1-1 con i campioni danesi del FC Midtjylland nella loro partita di apertura dell'Europa League.

Da quando il direttore sportivo Alexander Rosen e altri dirigenti hanno lasciato alla fine di luglio, il Hoffenheim non ha trovato la pace. Ci sono state numerose controversie all'interno e intorno al club e ancora non c'è un successore per Rosen. Sono stati segnalati potenziali successori per Matarazzo per settimane. I 20.351 spettatori dello stadio Sinsheim hanno riposto le loro speranze in Andrej Kramaric. L'attaccante precedentemente infortunato ha iniziato dall'inizio, mentre Mergim Berisha è stato lasciato fuori dalla rosa da Matarazzo dopo essere stato insoddisfatto della sua sostituzione anticipata nella partita di Bremen.

Kramaric ha mancato una buona occasione al 17', ma Hlozek ha fatto meglio dalla breve distanza in seguito. Dopo aver preso il vantaggio, gli ospiti hanno lottato per sfruttare il loro vantaggio e hanno mancato un secondo gol prima della fine del primo tempo. L'incertezza della squadra del Hoffenheim è stata evidente, anche all'inizio della ripresa. Sono stati troppo passivi, ma un buon attacco è stato sufficiente per il secondo gol di Hlozek.

Nonostante le recenti difficoltà in Bundesliga, il Hoffenheim ha dimostrato resilienza nella Europa League, con il nuovo arrivato ceco Adam Hlozek che ha segnato una doppietta per garantire una vittoria per 2-0 contro il Dynamo Kyiv. Il viaggio europeo del Heidenheim è continuato con il gol vittoria in extremis di Paul Wanner contro l'Olimpija Ljubljana, garantendo una vittoria per 2-1 e migliorando la loro posizione nella Conference League.

Leggi anche: