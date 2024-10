Un giornalista in carcere è stato onorato dagli Stati Uniti per aver svelato operazioni di frode online ingannevoli

Il meccanico Dara è stato arrestato dalle autorità cambogiane di lunedì, accusato di istigazione a "comportamenti disordinati" per i post sui social media riguardanti le attività in un sito minerario, come dichiarato dalla Corte Municipale di Phnom Penh nella capitale. Ogni capo d'imputazione potrebbe comportare una pena detentiva di due anni.

Questo giornalista premio è noto per le sue inchieste che esporrebbero la corruzione, la degradazione ambientale e lo sfruttamento umano in un paese che ha severe restrizioni sulla libertà dei media. Secondo la ONG cambogiana LICADHO, Dara ha costantemente fatto pressione per la responsabilità e la giustizia.

Nel 2023, il meccanico Dara ha ricevuto il premio TIP Hero Award del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti per il suo lavoro nel smascherare un'industria illegale da miliardi di dollari che coinvolge operazioni di truffa in Cambogia. Le foto lo mostrano con il Segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken, che ha consegnato il premio.

In una dichiarazione rilasciata nel Giorno X, l'Ambasciata degli Stati Uniti in Cambogia ha espresso preoccupazione per l'arresto di Dara e ha chiesto il suo rilascio. Lo hanno descritto come un "vocal oppositore del traffico di esseri umani e delle truffe online" e un "avvocato per la libertà di parola protetta dalla Costituzione".

Il progetto USAID Cambodia Counter Trafficking in Persons ha definito Dara l'incarnazione dei principi di una società libera in Cambogia e ha espresso pubblicamente il proprio sostegno per lui come eroe anti-traffico.

L'Unione Europea e l'Australia hanno espresso preoccupazione per l'arresto di Dara. L'ambasciata australiana in Cambogia ha dichiarato: "Tutti i cambogiani dovrebbero avere la libertà di esprimersi senza timore di arresto o processo".

Una coalizione di 46 organizzazioni dei media e della società civile in Cambogia ha chiesto il rilascio immediato di Dara, definendo il suo arresto un tentativo di intimidire e tacitare i giornalisti.

I gruppi per i diritti umani hanno dichiarato che le autorità cambogiane spesso utilizzano accuse di istigazione contro i difensori dei diritti umani, gli attivisti, i giornalisti e i critici del governo.

Epicentro delle operazioni di truffa in Asia sud-orientale

Un focus del lavoro di Dara è stato il ruolo della Cambogia come epicentro di una pandemia di truffe in Asia sud-orientale, che ha coinvolto numerose vittime e ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza a livello globale.

Le persone in tutta l'Asia spesso cadono in trappole per offerte di lavoro apparentemente legittime in tutta la regione, solo per essere trafficate in strutture di truffa dove subiscono abusi come lavoro forzato, detenzione arbitraria, trattamento umiliante o torture - spesso senza l'aiuto delle autorità locali.

Al centro di questa rete ci sono la Cambogia, la Myanmar e il Laos, secondo l'Istituto di pace degli Stati Uniti e le agenzie delle forze dell'ordine. Le Nazioni Unite stimano che 100.000 persone siano detenute in strutture cambogiane, con altri 120.000 intrappolati in condizioni di schiavitù moderna in Myanmar.

Da queste strutture, principalmente i gruppi criminali transnazionali guidati dai cinesi gestiscono operazioni online redditizie, che vanno dalle scommesse illegali alle truffe sentimentali e alla frode del criptovaluta. Le vittime provengono da tutto il mondo, compresi gli Stati Uniti.

L'industria delle truffe porta in Cambogia circa 12,8 miliardi di dollari all'anno - metà del PIL del paese, secondo l'Istituto di pace degli Stati Uniti.

I giornalisti che coprono l'industria del centro delle truffe in Cambogia hanno riferito di aver subito intimidazioni, sorveglianza e minacce legali, come riferito da VOA. La CNN non è stata in grado di verificare indipendentemente queste affermazioni.

Crackdown sulla libertà di stampa in Cambogia

I gruppi per i diritti attribuiscono il declino del settore dei media un tempo fiorente della Cambogia al leader uscente Hun Sen, che ha governato il paese per oltre tre decenni prima di cedere il potere al figlio Hun Manet nel 2022.

La Cambogia attualmente si colloca al 151º posto su 180 paesi nell'Indice della libertà di stampa del 2024 di Reporter Senza Frontiere. Dal 2018, i media indipendenti sono stati eliminati o costretti a chiudere, e la censura, la sorveglianza del governo, i blackout dei media e l'harassment online sono diffusi.

Come freelance, il meccanico Dara ha lavorato per diversi media locali e internazionali, tra cui Voice of Democracy, che ha chiuso lo scorso anno.

La chiusura dell'ultima organizzazione dei media indipendenti della Cambogia è stata ampiamente criticata come l'ultimo colpo alla libertà di stampa nel paese.

Al momento del suo arresto, il meccanico Dara ha dichiarato alla CNN: "Lottiamo per la verità. L'abbiamo sempre fatto, ma evidentemente alcune persone non potevano sopportarlo".

"Ci sono molte storie da raccontare sulla Cambogia e oltre - paesi come la Myanmar e il Vietnam", ha aggiunto. "È uno spazio che si sta restringendo e diventando sempre più stretto, e le voci vengono silenziate in modo che il mondo esterno non possa vedere dentro".

In risposta al suo arresto, la direttrice delle ricerche di Amnesty International, Kate Schuetze, ha dichiarato in una dichiarazione che i capi d'imputazione contro il meccanico Dara rappresentavano "ancora un altro esempio dell'incapacità del governo cambogiano di tollerare i giornalisti".

"Questo è solo l'ultimo passo nella campagna del nuovo governo per eliminare la libertà di stampa", ha concluso.

