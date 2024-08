Un giornalista ha scritto che Gaza gli ha fatto sentire l'impulso di pugnalare <unk>ogni ebreo<unk> che incontra.

Herman Brusselmans, noto per le sue posizioni controversie, ha recentemente scritto un articolo per Humo, un settimanale in lingua olandese che, secondo il suo editore DPG Media Group, "fornisce approfondimenti sui fatti del giorno" mentre funge anche da guida all'arte e alla cultura.

Nella sua colonna della domenica, intitolata: "Il Medio Oriente esploderà, sta arrivando la Terza Guerra Mondiale", Brusselmans ha descritto il Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu come un "giovane, grasso, calvo ebreo" che "per qualche motivo vuole assicurarsi che l'intero mondo arabo sia cancellato".

Ha continuato: "Per ogni combattente di Hamas o Hezbollah ucciso da quell'esercito israeliano di merda, vengono uccise centinaia di civili innocenti, e non possiamo fare a meno di ripetere che molti di loro sono bambini, e che noi qui nel cosiddetto sicuro Occidente non possiamo immaginare che la stessa sorte tocchi ai nostri figli".

Brusselmans ha aggiunto: "Vedo l'immagine di un ragazzo palestinese che piange e urla, completamente fuori di sé, che chiama la madre sotto le macerie, e immagino che quel ragazzo sia mio figlio Roman, e la madre sia la mia amica Lena, e divento così arrabbiato che vorrei pugnalare alla gola ogni ebreo che incontro".

Le dichiarazioni hanno scatenato l'indignazione sia all'interno che all'esterno della comunità ebraica.

L'Associazione Ebraica Europea con sede a Bruxelles ha dichiarato che si tratta di "nulla di meno che un incitamento all'omicidio".

In una dichiarazione sul sito web dell'AEA, il suo fondatore e presidente Rabbi Menachem Margolin ha detto: "Sappiamo che si tratta di un giornalista shock, che spinge i limiti. Ma esprimere pubblicamente il desiderio di pugnalare alla gola qualsiasi ebreo che incontri è psicopatico. Data la sua popolarità e infamia, è anche un invito per gli altri a fare lo stesso. È completamente e utterly fuori da ogni limite. È null'altro che incitamento all'omicidio".

In un'intervista telefonica con CNN il giorno successivo, Margolin ha detto che l'articolo aveva aumentato le paure di una comunità già nervosa.

"Gli ebrei sentono l'atmosfera come negli anni '40", ha detto. "Ora di nuovo gli ebrei si chiedono: è arrivato il momento di scappare dall'Europa quando vedono questo tipo di articolo?

"È un incitamento chiaro e parte di una preoccupante tendenza in Belgio e in tutta l'Europa, di espressione di odio contro gli ebrei", ha continuato Margolin.

Altri oltre la comunità ebraica hanno reagito con orrore. Assita Kanko, membro belga del Parlamento Europeo, ha dichiarato su X il giorno successivo di essere "completamente sconvolta e triste" dopo aver letto l'articolo.

Descrivilo come "puro e aperto antisemitismo", ha aggiunto: "Non si tratta di libertà di parola o satira, è un appello alla violenza. È un appello all'omicidio. Perché @Humo pubblica cose del genere?"

Si è registrato un aumento degli incidenti di antisemitismo dal mese di ottobre.

Il 7 ottobre, i miliziani di Hamas hanno ucciso circa 1.200 persone in Israele e ne hanno prese più di 250 in ostaggio, secondo le autorità israeliane. La risposta militare di Israele a Gaza ha ucciso quasi 40.000 palestinesi e ne ha feriti più di 90.000, secondo il ministero della salute nella striscia.

Regina Sluszny-Suchowolski, presidente del Forum delle Organizzazioni Ebraiche in Belgio, ha detto alla CNN il giorno successivo che il numero di casi di antisemitismo segnalati alla polizia è aumentato di oltre cinque volte in Belgio nei 10 mesi dalla inizio della guerra. La frequenza di atti effettivi di antisemitismo potrebbe essere ancora più alta, tuttavia, poiché la ricerca della Commissione Europea ha rivelato alti livelli di segnalazione.

Yohan Benizri, presidente del Comitato di Coordinamento delle Organizzazioni Ebraiche in Belgio (CCOJB), il principale organismo rappresentativo dei belgi ebrei, ha paragonato l'articolo alla propaganda nazista.

"È esattamente lo stesso livello di Der Stürmer - è la demonizzazione di un intero popolo", ha detto alla CNN, riferendosi al giornale antisemita nazista tedesco degli anni '30.

Ciò che ha peggiorato la situazione, ha detto Benizri, è stata la risposta di Humo e Brusselmans alle reazioni.

Chiamato dal quotidiano fiammingo Nieuwsblad a proposito della reazione al suo articolo, Brusselmans ha detto: "Incitamento alla violenza? Nel mio articolo faccio un esercizio di pensiero su come reagirei se fossero i miei cari a essere coinvolti. Al condizionale. Quella frase sul coltello affilato è puramente figurativa, per sottolineare il messaggio. E questo rientra nel diritto alla libertà di espressione".

Nel frattempo, in una dichiarazione inviata alla CNN, il vicedirettore di Humo Matthias Vanderaspoilden ha detto: "Con i scrittori satirici come Herman Brusselmans, ciò che è scritto non deve essere preso alla lettera al cento per cento. È per questo che la redazione non è intervenuta nel testo del nostro opinionista, come non fa mai".

Ha aggiunto in una dichiarazione separata che il magazine è "stanco della questione" e non intende rimuovere l'articolo.

"Capisco che le persone che non sono sufficientemente familiari con HUMO o con lo stile di Herman Brusselmans e si trovano di fronte a questo passaggio senza contesto sono scioccate", ha detto Vanderaspoilden. "Era ovviamente mai l'intenzione di offendere la comunità ebraica. Se ciò è accaduto, ci scusiamo per questo. Chiunque conosca HUMO un po' sa che non è certo un magazine antisemita".

Brusselmans non ha risposto alla richiesta di commento della CNN. Vanderaspoilden ha detto alla CNN che lo scrittore è "sovraccarico dalle reazioni e dall'odio, quindi non vuole comunicare".

Rick Honings, professore specializzato in letteratura olandese all'Università di Leida nei Paesi Bassi, ha pubblicato nel 2018 un saggio su Brusselmans in cui ha esaminato la sua vita, la sua opera e la sua immagine.

Honings ha detto a CNN che lo scrittore "spinge spesso il limite di ciò che è morale o meno".

Lo ha descritto come un "autore shock", aggiungendo: "Brusselmans ha fatto battute politicamente scorrette per tutta la sua carriera di scrittore (dal 1980), soprattutto su questioni razziali, ma anche spesso su donne".

Ha continuato: "Allo stesso tempo, è per lo più inteso come satira. In questo modo, riesce a richiamare l'attenzione su di sé ogni volta. Non è la prima volta che fa battute sugli ebrei e l'Olocausto, ma il suo ultimo commento, apparentemente comico, ha superato anche per Brusselmans i limiti".

Una ricerca condotta dall'Istituto di Ricerca sulla Politica Ebraica nel 2022 ha rilevato che quasi la metà degli ebrei in Belgio ha dichiarato di aver subito harassment antisemita negli ultimi 12 mesi, mentre circa un terzo ha dichiarato di aver subito discriminazione antisemita nello stesso periodo.

Negli ultimi anni, è scoppiato un caso di controversia per un carnevale in Belgio che ha presentato immagini antisemite su uno dei suoi carri. Il Carnevale di Aalst è stato rimosso dall'elenco del Patrimonio Culturale Intangibile dell'Umanità dell'UNESCO nel 2019 dopo che gli ufficiali hanno trovato la "ricorrenza di rappresentazioni razziste e antisemite" incompatibile con i suoi principi.

Nel 2014, quattro persone sono state uccise quando un uomo armato ha aperto il fuoco al Museo Ebraico di Bruxelles.

