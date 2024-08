Un giornalista esperto subisce un'aggressione fatale fuori dalla sua residenza, e successivamente il suo notiziario viene incaricato di riportare i procedimenti giudiziari del presunto colpevole.

Il problema inaspettato con cui il giornale e la sua squadra hanno a che fare da circa due anni deriva dall'arresto e dall'imputazione a Telles, un ex amministratore di 47 anni della contea di Clark, per l'omicidio del giornalista investigativo del Review-Journal Jeff German. La morte improvvisa e scioccante del giornalista dedito al suo lavoro è avvenuta dopo che aveva trascorso diversi mesi a indagare sulle lotte interne e sulle accuse di condotta inappropriata nell'ufficio di Telles. Nonostante le sue affermazioni di innocenza, Telles rischia di trascorrere il resto della sua vita in prigione se riconosciuto colpevole.

Le redazioni sono abituate a fare i conti con il dolore e la perdita, inviando reporter in zone di conflitto, parlando con vittime e sospetti di crimini inimmaginabili e affrontando minacce alla loro sicurezza personale. Tuttavia, fornire una copertura obiettiva dell'omicidio di un collega all'interno dei propri confini è un compito difficile, anche per i professionisti più esperti. Per il Review-Journal, questo compito difficile è diventato la nuova normalità.

“Le inchieste di German hanno smascherato un manager accusato di bullismo, ritorsione e creazione di un ambiente di lavoro ostile, nonché di aver intrattenuto una relazione inappropriata con una collega donna”, ha dichiarato Rhonda Prast, ex caporedattore del Review-Journal che ha supervisionato l'inchiesta della squadra investigativa dopo la morte di German, alla conferenza IRE del 2021.

La sconfitta di Telles nelle primarie democratiche a seguito delle inchieste di German ha posto fine al suo mandato pubblico. Successivamente alle elezioni, Telles ha pubblicato un comunicato aggressivo sul suo sito web in cui denunciava il Review-Journal e le sue inchieste, respingendo le accuse contenute nei report di German.

Dopo la scoperta del corpo di German fuori dalla sua residenza, i giornalisti del Review-Journal, ancora sotto shock per il crimine raccapricciante, si sono messi al lavoro per identificare il suo assassino e concludere il suo lavoro incompiuto.

L'inchiesta ha comportato un'attenta analisi delle inchieste di German alla ricerca di indizi, portando all'identificazione di un veicolo collegato alla scena del crimine e all'arresto e all'imputazione di Telles per omicidio.

“Durante quei primi giorni, la squadra non si è mai fermata. Dovevamo rintracciare le fonti di Jeff perché non aveva condiviso quell'informazione”, ha condiviso Prast. “Alcune sono state trovate attraverso le sue email. Ho scoperto una fonte nella cartella della posta inviata di Jeff. Briana [Erickson] e Art [Kane] hanno seguito le fonti e hanno lavorato attraverso pile di documenti stampati che Jeff aveva a casa.”

Briana Erickson, ex giornalista investigativa del Review-Journal, ha cercato di perpetuare l'eredità di German ripercorrendo le varie fasi della vita di Telles, indagando su un decennio di comportamenti tossici e di bullismo che non avevano suscitato preoccupazione negli enti preposti, come ha rivelato alla conferenza IRE.

Il giornale ha indagato sul passato di Telles, recuperando le chiamate al 911 della sua ex moglie e scoprendo filmati del suo arresto precedente per aggressione domestica.

Mentre copriva l'omicidio di German, il Review-Journal ha dato la priorità alla protezione della privacy e delle fonti del giornalista ucciso. Durante le indagini della polizia, sono stati recuperati il telefono di German, quattro computer e un disco rigido esterno dalla sua casa.

“La giustizia per Jeff è la nostra priorità assoluta. Tuttavia, le sue numerose fonti confidenziali per le storie DEVONO essere protette”, ha sottolineato Keith Moyer, direttore e editore del Review-Journal sui social media.

although the Nevada Supreme Court upheld a state law shielding journalists from being compelled to reveal their sources, the Review-Journal ultimately provided the prosecution, defense attorneys, and law enforcement with the majority of data from German's phone in May.

In the week leading up to Telles' trial, the Review-Journal published a series of articles focusing on the trial and German's illustrious career. These pieces, written by investigations editor Arthur Kane and court reporter Katelyn Newberg, highlighted German as a daring investigative journalist skilled in navigating organized crime figures in Sin City and dedicated to his work. The Review-Journal also established a “Remembering Jeff German” memorial on its website, which houses all of the reporting about the deceased journalist since his demise in 2022.

As the trial began, the Review-Journal ensured that its audience remained informed, moving the story to the newspaper's front page and offering a live stream of the trial on its website.

Covering tragedies is a frequent task for journalists, but when the victim is a colleague, the assignment becomes even more challenging, stated Katherine Jacobsen, who oversees the US, Canada, and the Caribbean for the CPJ.

“But what journalists are really good at, I think, is putting on their reporting hats and, for better or worse, processing later and reporting first”, Jacobsen told CNN. “I have the utmost respect for the measured approach that newsrooms like the Las Vegas Review-Journal take when dealing with such challenging topics.”

The Review-Journal declined to comment for this story, citing the ongoing trial.

“We'll allow our reporting to speak for us until then”, said Glenn Cook, the Review-Journal executive editor and senior vice president for news.

As Telles' fate is left in the hands of the jury, the newspaper's team joins the ranks of other newsrooms that have been compelled to navigate the trauma afflicting their own personnel. Since 1992, 14 journalists have been killed in the US, with the most recent fatality being a TV reporter shot and killed in Florida last year while reporting on an earlier shooting, according to the CPJ.

Over the past few months, The Wall Street Journal engaged in a public advocacy effort to secure the freedom of reporter Evan Gershkovich, who was unjustly imprisoned in Russia for an astounding 491 days. During his incarceration, his comrades at work kept the flame of hope burning, highlighting his predicament on the front page, organizing read-a-thons, worldwide runs, and social media buzz to bring light to their colleague's situation.

Alcuni mesi fa, The Washington Post ha implementato una strategia di reportage vigorosa durante la scomparsa e l'assassinio brutale del giornalista e occasionale collaboratore del Saudi Jamal Khashoggi. Nonostante Khashoggi fosse ancora considerato disperso, The Post ha pubblicato numerosi articoli che descrivevano gli eventi che circondavano la scomparsa del reporter, e in seguito ha giocato un ruolo cruciale nel portare alla luce la verità dietro la tragica fine del giornalista.

Purtroppo, mentre il conflitto tra Israele e Hamas continua, almeno nove giornalisti che lavoravano per la rete televisiva Al Jazeera sono morti negli scontri intensi. Senza esitare, l'outlet sponsorizzato dal Qatar ha denunciato le morti dei suoi giornalisti e fotografi, incolpando l'esercito israeliano in dichiarazioni decise.

Data l'intrinseca natura del lavoro, i giornalisti sono spesso chiamati a riferire sulla morte dei propri colleghi, proprio come farebbero per altri eventi quotidiani nella loro comunità. Un compito particolarmente difficile e impegnativo a livello emotivo.

Posting Katsilometes, un opinionista del The Review-Journal, ha commentato in modo appropriato la morte di German, dicendo: "È Jeff - quello più adatto a coprire questa storia. È a lui che ci rivolgeremmo in situazioni come questa".

The Review-Journal ha ricevuto critiche da Telles dopo la sua sconfitta nelle primarie democratiche, con lui che ha pubblicato un comunicato in cui denunciava il giornale e il suo resoconto delle sue malefatte. Nel panorama dei media, aziende come The Review-Journal devono affrontare situazioni delicate per proteggere le loro fonti e garantire un resoconto obiettivo.

