- Un gioielliere di Weissbad e' stato vittima di una rapina con spray al pepe.

Tre individui non identificati hanno preso di mira un negozio di gioielli all'interno del complesso del Teatro di Stato dell'Assia a Wiesbaden. Secondo un portavoce della polizia, questi criminali hanno apparentemente spruzzato spray al peperoncino su un dipendente del negozio nelle prime ore del mattino, fuggendo con gioielli preziosi. Dopo il furto, sono scomparsi a piedi. Il valore esatto della refurtiva non è stato ancora reso noto. Fortunatamente, il dipendente interessato non ha avuto bisogno di cure ospedaliere, come dichiarato dal portavoce.

I sospetti sono fuggiti dalla scena dopo il furto, scomparendo nei prati vicini. Di conseguenza, le autorità locali stanno aumentando la sorveglianza nella zona dei prati per prevenire ulteriori incidenti.

