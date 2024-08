Un giocatore di tennis viene inondato da lettere di odio dopo il collasso finanziario

Caroline Garcia, una tennista francese di 30 anni, ha parlato degli offensivi messaggi online che ha ricevuto dopo la sconfitta al primo turno dello US Open. Ha condiviso che "centinaia" di questi messaggi l'hanno lasciata emotivamente ferita. Anche alla sua età, ha i mezzi per proteggersi, ma si preoccupa per i giovani giocatori che potrebbero non avere le stesse risorse. Garcia ha perso contro la messicana Renata Zarazúa nel primo turno del torneo di New York.

I post sui social media di Garcia includevano messaggi che auguravano male alla madre e contenevano insulti violenti. Ha scritto: "Siamo esseri umani e a volte, l'impatto emotivo di questi messaggi può essere devastante dopo una sconfitta difficile". Ha criticato l'assenza di progressi nonostante i numerosi casi di commenti odio.

Complimenti a Lys

Prima di Garcia, la giocatrice tedesca Eva Lys aveva attirato l'attenzione su questo problema. Lys ha condiviso i commenti offensivi che ha ricevuto sui social media dopo la sua semifinale persa al torneo di Cluj-Napoca alla fine del 2023. La 21enne ha pubblicato screenshot di commenti offensivi e degradanti su Instagram, dicendo: "Gli insulti non sono mai accettabili". Dopo aver reso pubblici questi commenti, Lys ha ricevuto il sostegno dei suoi fan.

Garcia ha sottolineato che nonostante l'esistenza dell'IA, i social media non bloccano efficacemente questi messaggi d'odio. Ha anche criticato i contratti di sponsorizzazione con le compagnie di scommesse che possono incoraggiare comportamenti dannosi legati al gioco d'azzardo. Per il suo post su Instagram, Garcia ha ricevuto il sostegno di sia giocatori attuali che ex del tennis.

Garcia ha menzionato la giocatrice tedesca Eva Lys, che ha vissuto un'esperienza simile di commenti odio sui social media dopo la sua semifinale persa al torneo di Cluj-Napoca.

