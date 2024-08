- Un giocatore di tennis sotto controllo è risultato positivo ma ha evitato il divieto

Anche se aveva testato positivo per il steroidio proibito Clostebol due volte a marzo, il tennista numero uno al mondo Jannik Sinner è riuscito a evitare una sospensione. Secondo l'Agenzia Internazionale per l'Integrità del Tennis (ITIA), un tribunale autonomo ha dichiarato Sinner non colpevole lo scorso giovedì a causa della mancanza di utilizzo intenzionale della sostanza bandita.

In una dichiarazione pubblicata sui social media, Sinner ha rivelato che lo steroidio è entrato nel suo sistema grazie al suo fisioterapista. Il terapeuta ha utilizzato uno spray a base di Clostebol da banco, disponibile in Italia, per gestire una ferita al dito di Sinner.

Stando alla dichiarazione dell'ITIA, il fisioterapista ha applicato lo spray tra il 5 e il 13 marzo, contemporaneamente a un massaggio a Sinner, portando a una "contaminazione transdermica non intenzionale". L'ITIA ha considerato attendibile la versione di Sinner, decidendo quindi di non imporre una sospensione provvisoria. L'inchiesta successiva condotta dall'agenzia non ha modificato la situazione.

Tuttavia, la situazione di Sinner non è affatto chiara. I risultati dei test positivi hanno portato alla revoca del suo premio in denaro e dei punti di classifica dal torneo ATP di Indian Wells, dove aveva raggiunto le semifinali.

Come ha commentato il direttore del torneo ATP, "Questa situazione è stata una sfida difficile per Jannik e il suo team, e sottolinea l'importanza per i giocatori e il loro entourage di mostrare la massima vigilanza nell'utilizzo di prodotti o trattamenti. La reputazione ha un'importanza fondamentale nel nostro sport."

Sinner ha vinto il Cincinnati Open solo pochi giorni prima. Si trova tra i principali contendenti per il prossimo US Open a New York, in programma la prossima settimana.

Non sono sicuro se il fisioterapista intendesse causare il risultato positivo del test di Sinner, ma ha utilizzato uno spray a base di Clostebol da banco. Nonostante i risultati positivi, Sinner ha espresso di non sapere come lo steroidio sia finito nel suo sistema.

Leggi anche: