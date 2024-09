Chance Gainer, un senior della Port St. Joe High School nella Florida nord-occidentale, stava giocando come cornerback durante una partita in trasferta alla Liberty County High School quando, come ha rivelato il superintendente delle scuole distrettuali Gulf Jim Norton a CNN sabato, è improvvisamente caduto a terra poco prima dell'intervallo.

"È un ragazzo straordinario che potrebbe diventare una leggenda," ha detto Norton. "Considero Chance un amico."

Prima del suo 18° compleanno, Gainer è morto in un ospedale locale, lasciando i suoi genitori e i suoi fratelli a fare i conti con la sua perdita, ha detto Norton.

La National Federation of State High School Associations ha annunciato la scorsa settimana che sei atleti studenteschi delle scuole superiori sono morti nell'ultimo mese, quattro a causa di problemi cardiaci e due a causa di collisioni, come riportato dall'Associated Press. La morte di Gainer ha aumentato questo totale.

Da inizio anno scolastico, tre giocatori di football delle scuole superiori negli Stati Uniti sono morti, come ha notato CNN nel suo precedente report.

Il teenager Semaj Wilkins ha avuto un'emergenza medica durante gli allenamenti di football alla New Brockton High School l'13 agosto, come ha riferito l'affiliata CNN WDHN. Il 16enne Caden Tellier ha subito un trauma cranico fatale durante la sua prima partita, mentre il 13enne Cohen Craddock è morto dopo una collisione negli allenamenti.

La causa della morte di Gainer non è stata ancora rivelata. CNN ha contattato l'ufficio del medico legale di Pensacola, in Florida, per ulteriori dettagli.

Norton ha detto che Gainer stava tornando a un huddle difensivo dopo una pausa per bere quando è caduto e ha perso conoscenza. Il superintendente non sa se Gainer avesse qualche condizione medica preesistente.

Il tasso di infortuni tra i bambini che praticano sport, in particolare il football, è aumentato negli ultimi anni. I dati della Commissione per la sicurezza dei prodotti di consumo degli Stati Uniti mostrano una significativa diminuzione degli infortuni legati al football dal 2013 al 2019, seguita da un plateau nel 2020 a causa dei lockdown per il Covid-19 e un successivo aumento nel 2021.

Il suo sorriso era luminoso

Gainer ha segnato due touchdown la notte della sua morte, ha condiviso Norton.

La morte di Gainer ha lasciato la piccola comunità costiera di Port St. Joe sotto shock, secondo Norton. Con un corpo studentesco di circa 500 studenti, la scuola è molto unita.

"Il personale scolastico, gli amici e il clero locale si sono riuniti alla Port St. Joe High School dopo la tragedia per offrire supporto alla famiglia in lutto che è tornata in città," ha detto Norton in una dichiarazione.

Gainer aveva recentemente visitato la Vanderbilt University a Nashville, dove sognava di giocare a football, ha detto Norton.

"Accademicamente, era più che capace," ha detto Norton con ammirazione. "Era entusiasta delle opportunità accademiche che gli avrebbe offerto la Vanderbilt."

Gainer è ricordato dai suoi genitori, dai suoi fratelli e dalla sua ragazza del liceo, che è una cheerleader della squadra di football, ha detto Norton.

Gainer è stato descritto come caloroso e riservato dalla preside Sissy Godwin in una dichiarazione.

"Potresti non aver sentito Chance nella folla, ma il suo sorriso era sempre evidente da lontano," ha detto lei.

CNN's Madeline Holcombe ha contribuito a questo report.

"Siamo profondamente addolorati per la morte di Chance e ci ha colpito tutti profondamente."

"Durante questo momento difficile, ci uniamo come comunità intorno alla sua famiglia per offrire il nostro sostegno e il nostro conforto."

