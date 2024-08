Un giocatore di beach volleyball olandese condannato per aver stuprato un bambino ha detto di aver quasi abbandonato le Olimpiadi.

Van de Velde, ora 30enne ma 19enne al momento del crimine del 2014, è stato condannato nel 2016 a quattro anni di prigione, secondo i media britannici**. È stato rilasciato nel 2017 e quest'anno ha rappresentato i Paesi Bassi nel beach volleyball alle Olimpiadi di Parigi, con il sostegno della Federazione Olandese di Volleyball, Nevobo.

“Io ho avuto un momento di resa, sia prima del torneo che durante,” ha detto van de Velde in un'intervista con il broadcaster nazionale olandese NOS rilasciata martedì.

“Ma ho pensato: ‘Non darò ad altri il potere di bullizzarmi o di farmi andare via’,” ha aggiunto nell'intervista, in cui ha pianto a tratti.

Van de Velde è arrivato agli ottavi di finale con il compagno Matthew Immers prima di perdere contro il Brasile e è stato fischiato in diverse occasioni, secondo i resoconti dei media. Van de Velde ha detto che questo “ha avuto un impatto” sulla sua prestazione.

“È stata un'esperienza intensa, che non ho ancora elaborato del tutto. La conclusione può essere sicuramente: questo non vale la pena,” ha detto quando gli è stato chiesto se avrebbe partecipato di nuovo alle Olimpiadi. “Certamente anche per la mia famiglia, quindi prenderò sicuramente in considerazione la loro opinione.”

Le organizzazioni di tutela “profondamente preoccupate”

Ju’Riese Colon, CEO del Centro statunitense per la sicurezza dello sport, ha dichiarato in una dichiarazione inviata a CNN che l'organizzazione era “profondamente preoccupata che chiunque sia stato condannato per aver violentato un minore potesse partecipare ai Giochi Olimpici del 2024”.

“Con le squadre di tutto il mondo pronte a riunirsi a Parigi, molte delle quali includono atleti minorenni, questo invia un messaggio pericoloso che le medaglie e i soldi contano più della loro sicurezza. La partecipazione allo sport è un privilegio, non un diritto,” ha aggiunto prima della sua apparizione.

Mentre si rifiutava di discutere i casi specifici in termini di scelte dei paesi per la loro nazionale, Anna Meares, capo della missione australiana, è stata una delle molte che si sono espresse sulla selezione di van de Velde: “Se un atleta o un membro dello staff avesse quella condanna, non sarebbe consentito farne parte della nostra squadra”.

“Abbiamo politiche stringenti sulla tutela all'interno della nostra squadra.”

“Conosciamo la storia di Steven,” ha detto Michel Everaert, direttore generale della Nevobo, in una dichiarazione al momento della selezione di van de Velde a fine giugno.

Everaert ha detto che la federazione ha parlato a lungo con il Comitato Olimpico Nazionale olandese (NOC), la Federazione Internazionale di Volleyball (FIVB) e van de Velde stesso prima del suo ritorno allo sport.

“È stato condannato secondo la legge inglese e ha scontato la sua pena. Da allora, siamo stati in costante contatto con Steven, che è stato ora completamente reintegrato nella comunità olandese della pallavolo,” ha aggiunto nella dichiarazione.

Van de Velde ha scontato parte della sua pena in Inghilterra prima di essere trasferito nei Paesi Bassi, dove è stato rilasciato e ha ripreso a giocare nel 2017, secondo la Nevobo.

Nevobo e il Comitato Olimpico Nazionale olandese hanno dichiarato in una dichiarazione di sostenere van de Velde, aggiungendo che avevano consultato esperti che consideravano la sua possibilità di recidiva “nulla”.

“Dopo la sua condanna e la sua pena, Steven van de Velde è tornato al più alto livello dello sport passo dopo passo sotto la guida esperta della libertà vigilata e dell'allenamento, tra gli altri. Ha partecipato di nuovo ai tornei internazionali dal 2017,” ha dichiarato la Nevobo in una dichiarazione.

Il Comitato Olimpico Nazionale olandese ha aggiunto che van de Velde è tornato allo sport professionistico sulla base delle sue linee guida, “che stabiliscono, tra l'altro, le condizioni in cui gli atleti di alto livello possono tornare dopo una condanna”.

“Van de Velde ora soddisfa tutti i requisiti di qualificazione per i Giochi Olimpici e fa quindi parte della squadra,” ha aggiunto il comitato.

Il Comitato Olimpico Internazionale ha dichiarato a CNN che "la nomina dei membri individuali della squadra,

