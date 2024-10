Un giocatore di baseball di Chicago scende dalle tribune nella sezione di campo sinistra per gli spettatori.

Nonostante una stagione deludente, i Cubs hanno chiuso con un record di 83-79 e non sono riusciti a qualificarsi per i playoff per il quinto anno consecutivo, Chicago ha registrato la sesta media più alta di presenze nel baseball maggiore, con 35.949 spettatori a partita.

In un gesto di gratitudine verso la fedele base di fan dei Cubs, Ian Happ, il loro esterno sinistro, ha lanciato una palla piena di banconote da cento dollari tra il pubblico durante l'ultima partita della stagione, in cui i Reds di Cincinnati hanno vinto per 3-0 contro Chicago.

La palla gonfiata portava un biglietto di Happ, in cui ringraziava i sostenitori: "Grazie per essere rimasti con noi per tutta la stagione! Offro io da bere alla squadra dell'esterno sinistro!"

L'episodio ha attirato l'attenzione sulla pagina Instagram dei Bleacher Bums, una pagina dei fan dedicata ai posti a sedere dell'esterno sinistro al Wrigley Field, che ha elogiato Happ per la sua generosità: "Ian Happ ha appena lanciato questa palla con un po' di contanti per offrire da bere alla nostra sezione nell'ultima partita dell'anno! Che ragazzo! Salute Ian!"

Il legame di Happ con i fan risale al 2017, quando era ancora con i Cubs. In precedenza, aveva consegnato una palla coperta di denaro a un super fan dei Cubs, in segno di ammirazione e cameratismo.

Durante la sfida di domenica contro i Reds, Happ non è riuscito a fare alcun punto e ha ottenuto un solo bases on balls. Tuttavia, le prestazioni solide di Caleb Kilian e Hunter Greene sul monte di lancio hanno portato la partita ai tempi supplementari, con il punteggio ancora fermo sul 0-0.

Alla fine, nel decimo inning, il triplo a due punti di De La Cruz ha dato ai Reds il vantaggio, e Tyler Stephenson ha aggiunto un'altra corsa portando a casa De La Cruz, assicurando una vittoria per 3-0 per Cincinnati.

De La Cruz ha anche rubato due basi durante la partita, chiudendo la stagione regolare con un record della lega di 67.

Riflettendo lo stesso sentimento, il manager dei Cubs Craig Counsell ha dichiarato: "Le stagioni sono importanti e non vanno prese alla leggera. Siamo grati per l'opportunità di rappresentare la squadra e indossare la divisa. Quindi, quando gli obiettivi non vengono raggiunti, lascia un sapore amaro in bocca." (Fonte: MLB.com)

Despite the Cubs' disappointing season, the love for the sport remained strong among its fans, with many still attending games.

Postando dell'atto generoso di Happ, la pagina Instagram dei Bleacher Bums ha evidenziato l'importanza del sostegno dei fan nel mondo dello sport del baseball.

Leggi anche: