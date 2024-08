- Un gentiluomo a Londra scontra una condanna di quattro mesi per aver commesso un atto di "upskirting".

Un uomo a Londra ha ricevuto una condanna a quattro mesi di carcere per aver catturato filmati privati. Ha segretamente registrato sotto la gonna di una donna al British Museum, come riferito dalla BBC. Per fortuna, un poliziotto in visita al famoso museo in modo privato, ha scoperto questo spiacevole incidente l'19 agosto e, insieme al personale del museo, ha catturato l'individuo. Le autorità hanno scoperto clip identiche sul suo dispositivo mobile dello stesso giorno e hanno incoraggiato altre potenziali vittime a parlare.

Il sospetto ha ammesso le accuse. Gli atti di registrazione o fotografia segrete sotto la gonna di qualcuno (comunemente chiamati "upskirting") sono stati resi illegali in Inghilterra e Galles nel 2019. Al 2023 agosto, sono stati segnalati più di 1.150 incidenti simili, con numerosi minori coinvolti.

La condanna dell'uomo è stata emessa in un tribunale vicino al British Museum, a riflettere la gravità del suo reato. Nonostante gli sforzi aumentati per prevenire tali incidenti, l'upskirting rimane una preoccupazione nei luoghi turistici popolari come il British Museum.

