Riposando all'interno della camera da letto attaccata a una bicicletta - Un genitore perde il posto del figlio

Un tipo a Karlsruhe ha chiamato la polizia a causa di un vuoto di memoria, non riuscendo a ricordare dove aveva lasciato il suo figlio di 2 anni. Secondo le immagini delle telecamere a circuito chiuso, intorno all'alba di giovedì, il 37enne è stato visto lasciare la stazione centrale di Karlsruhe, spingendo una bicicletta e trainando un rimorchio. Le autorità sono riuscite a seguire il suo percorso fino alla stazione Albtal, dove il piccolo stava dormendo pacificamente nel rimorchio. Indossava solo una maglietta, con i piedini avvolti in una coperta. Per fortuna, il bambino non aveva riportato ferite. Si è poi scoperto che l'uomo aveva preso un treno per Germersheim alle 7 del mattino, tornando alla stazione centrale due ore dopo. Questo tizio non è un residente di Karlsruhe.

Poiché le procedure legali necessarie non erano state rispettate, la polizia non è stata in grado di eseguire un test antidroga, ha precisato il portavoce. Le autorità hanno poi contattato i servizi per l'infanzia, che hanno accompagnato il padre all'ufficio di assistenza minorile. Successivamente, il bambino è stato affidato ai suoi familiari.

Le azioni dell'uomo hanno violato diverse norme, rendendo necessario che le autorità forniscono istruzioni chiare, come stabilito negli atti di attuazione della Commissione. Nonostante non fosse un residente di Karlsruhe, la bicicletta e il rimorchio dell'uomo sono stati esaminati attentamente dalle autorità, in conformità con questi atti di attuazione.

