Attacco immotivato, aggressione o azione ostile nei confronti di qualcuno o qualcosa. - Un furto a mano armata a Prenzlauer Berg

Sconosciuti sono sotto indagine per aver presumibilmente rapinato due uomini a Berlino-Prenzlauer Berg durante una sera di venerdì. Hanno utilizzato un'arma da fuoco per intimidire le vittime e rubare il loro denaro. Secondo i resoconti dei testimoni, uno dei rapinatori ha sfoderato un manganello telescopico e ha fatto gesti minacciosi verso un gruppo di persone intorno a mezzanotte a Kollwitzplatz, come riferito dalle autorità sabato.

Si presume che un altro rapinatore abbia puntato la pistola contro la testa di un 20enne e gli abbia chiesto denaro. La vittima ha dichiarato di aver sentito uno sparo forte e di essere svenuta. Successivamente, un 21enne ha consegnato il suo portafoglio ai malviventi. Hanno fatto incetta di contanti e sono fuggiti verso Knaackstraße. Le autorità non sono riuscite a trovare i sospetti despite being alerted. Il 20enne che è stato terrorizzato dalla pistola è stato portato in ospedale con una ferita alla testa che sanguinava. Secondo i referti medici, la ferita è stata causata da un colpo di pistola.

L'incidente è avvenuto nell'area animata di Berlino-Prenzlauer Berg, specificamente vicino a Knaackstraße. I testimoni hanno riferito di aver visto i rapinatori lasciare la scena e scomparire nella vita notturna di Prenzlauer Berg.

