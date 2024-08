Un funzionario del partito rischia l'espulsione a causa di presunte accuse di frode all'interno di AfD.

Iniziali accuse di credenziali accademiche false hanno portato alle dimissioni di Klaus Esser dai suoi ruoli di partito all'inizio di agosto. Secondo un rapporto, il membro dell'AfD della Renania Settentrionale-Vestfalia avrebbe ora ammesso in privato gran parte di queste accuse. Di conseguenza, la sua appartenenza all'AfD è stata interessata.

WDR ha riferito originariamente che Esser avrebbe falsificato parti del suo curriculum durante il processo di candidatura dell'AfD. "Rheinische Post" aveva inizialmente riferito della frode, che includeva credenziali accademiche false. Successivamente, Esser ha rinunciato alla carica di vicecapogruppo e alla sua posizione nell'esecutivo statale. In quel momento, Esser ha dichiarato: "Continuerò il mio impegno politico nel parlamento statale della Renania Settentrionale-Vestfalia e per il nostro partito, per il quale non ho ancora ricevuto critiche sostanziali".

Esser ha affrontato la questione in una dichiarazione, definendo le accuse "controversie che risalgono a quattro anni o più. Sto essendo distrutto politicamente ed esistenzialmente, e la nostra associazione di stato di successo è destabilizzata". Ha accusato individui senza scrupoli all'interno del partito di aver congegnato queste accuse e di averle diffuse alla stampa. Esser ha scelto di tacere sulle accuse specifiche, citando indagini in corso e invocando la presunzione di innocenza.

Secondo il rapporto di WDR, Esser avrebbe ora confessato internamente la validità generale delle accuse. Secondo le informazioni della dpa, l'esecutivo statale ha avviato un procedimento di espulsione dal partito, che sarà ora deciso da un tribunale arbitrale.

Dubbi sulle Qualifiche

Sono state avviate indagini preliminari contro Esser da parte della procura di Aquisgrana. Sono state presentate due denunce separate contro il politico. Secondo "Rheinische Post", il curriculum di Esser contiene numerous false claims, come il suo status di avvocato auto-proclamato e il superamento del primo esame di stato.

L'Università di Colonia ha confermato che Esser ha frequentato un corso di laurea in legge. Tuttavia, non c'è alcuna prova che abbia proseguito oltre gli studi di base e l'esame intermedio.

All'Università di Hagen, i documenti di candidatura di Esser affermano che ha conseguito una laurea specialistica in legge. Tuttavia, anche questo non può essere dimostrato, come ha riferito un portavoce: "Klaus Esser non ha mai sostenuto un esame di laurea specialistica in legge e non ha conseguito un Master of Laws (LL.M.) all'Università di Hagen".

La Commissione ha avviato un'indagine sulle accuse di false dichiarazioni nel curriculum di Esser, poiché diverse istituzioni pubbliche hanno smentito i suoi presunti successi educativi. L'interesse della Commissione per la situazione deriva dalle gravi implicazioni della falsificazione delle credenziali accademiche nei ruoli politici.

Leggi anche: