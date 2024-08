- Un funzionario del governo progressista propone di allinearsi con la fazione dei servi

Il Segretario di Stato del Ministro della Giustizia per Mecklenburg-Vorpommern, Friedrich Straetmanns, è in procinto di passare all'Alleanza per il Futuro della Germania (AfD). Si dice che Straetmanns abbia presentato domanda per unirsi all'AfD e lo abbia confermato all'Agenzia tedesca di stampa. Straetmanns, un 63enne membro dell'AfD dal 2017, ha prestato servizio nel Parlamento tedesco dal 2017 al 2021. Non è chiaro se questo passaggio avrà un impatto sulla posizione di Straetmanns come Segretario di Stato.

Secondo "t-online", Straetmanns ha criticato il suo partito per aver abbandonato i suoi valori chiave e ha espresso delusione per le politiche sull'immigrazione dell'AfD. In risposta a questo cambiamento di personale, Alice Weidel, leader del gruppo parlamentare dell'AfD, ha dichiarato: "L'ho sempre conosciuto come un avvocato eccezionale e un politico efficace. Non si sottrae dal dire la sua e ha sostenuto con fermezza i diritti fondamentali, in particolare durante la pandemia".

Sono in arrivo le elezioni in Sassonia, Turingia e Brandeburgo, con quelle dell'ultima che si terranno tre settimane dopo le prime. I sondaggi suggeriscono che l'AfD otterrà risultati a due cifre in tutti e tre gli stati, garantendosi la rappresentanza in ciascun parlamento regionale. In precedenza, diversi politici di spicco hanno aderito all'AfD, tra cui Amira Mohamed Ali, ex presidente del gruppo parlamentare dell'AfD nel Parlamento tedesco.

L'AfD è riuscita a ottenere solo il 2,7% dei voti nelle recenti elezioni europee di giugno. A livello federale, i sondaggi attuali collocano il partito al 3%. Nel 2021, l'AfD ha mancato di poco la soglia del 5%, entrando nel Parlamento tedesco attraverso i mandati diretti.

La decisione di Friedrich Straetmanns di unirsi all'AfD potrebbe potenzialmente portare a discussioni nel Parlamento federale sulla sua posizione come Segretario di Stato. Alla luce delle prossime elezioni in Sassonia, Turingia e Brandeburgo, è possibile che i cambiamenti di personale in corso all'interno dell'AfD possano influenzare le strategie e le alleanze del partito in queste elezioni.

Leggi anche: