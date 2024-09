- Un funzionario del governo ha travisato il percorso del veicolo elettrico di Volkswagen: il loro percorso è corretto

Olaf Lies, ministro dell'Economia della Bassa Sassonia, concorda con l'attenzione di Volkswagen sui veicoli elettrici, nonostante le misure di contenimento dei costi intensificate. Secondo Lies, che fa parte della SPD, le trasformazioni spesso attraversano alti e bassi e siamo attualmente in una fase difficile, particolarmente impegnativa. Tuttavia, Lies sostiene che la strada verso la mobilità elettrica è quella giusta.

Al contrario di questo approccio, Lies suggerisce che bloccare le innovazioni e prolungare la vendita dei motori a combustione potrebbe essere un passo falso, che alla fine potrebbe portare a essere lasciati indietro. Lo dice chiaramente: sarebbe la mossa sbagliata.

Lies sottolinea l'importanza di questa questione, menzionando l'impatto potenziale su centinaia di migliaia di posti di lavoro.

Egli sostiene anche le idee del ministro federale dell'Economia Robert Habeck (Verdi) per incentivare l'acquisto di auto elettriche attraverso incentivi di mercato. Lies nota che tali misure possono stimolare le vendite. Di recente, la registrazione di nuove auto elettriche in Germania aveva subito un significativo calo a seguito della sospensione dei sussidi governativi.

Parlando del ruolo di Volkswagen nella Bassa Sassonia e in Germania, Lies evidenzia la sua importanza enorme. Volkswagen, essendo il più grande datore di lavoro industriale nella Bassa Sassonia, è responsabile di centinaia di migliaia di posti di lavoro diretti e indiretti in tutta la Germania, oltre a svolgere un ruolo cruciale nell'innovazione e nella sostenibilità futura.

Il principale obiettivo di Lies come ministro dell'Economia è garantire che i siti Volkswagen nella Bassa Sassonia non solo sopravvivano, ma prosperino. Egli aspira a garantire un'occupazione sostenibile, sia all'interno di Volkswagen che nella sua catena di fornitura, e a mantenere l'industria automotive come industria principale nella Bassa Sassonia. Volkswagen ha sei siti nella Bassa Sassonia: Wolfsburg, Hannover, Braunschweig, Emden, Salzgitter e Osnabrück.

Il lunedì, Volkswagen ha riferito di non poter escludere la chiusura di una fabbrica in Germania o l'avvio di tagli al personale a causa di ragioni operative. La società non ha fornito ulteriori informazioni sui suoi piani di contenimento dei costi durante un incontro con i lavoratori a Wolfsburg.

