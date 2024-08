Un fulmine fa crollare un parcheggio. Sei morti.

Durante una tempesta, diverse persone nell'est della Cina cercano riparo sotto un padiglione del parco. Un fulmine colpisce la struttura, causandone il crollo e uccidendo diverse persone.

Sei persone sono morte e dieci altre ferite dopo che un padiglione del parco è crollato a causa di un fulmine nell'est della Cina, secondo i media di stato. L'incidente è avvenuto domenica al Fangmaoshan Park nella provincia di Jiangsu. I dieci feriti sono in condizioni stabili e sta avendo luogo un'indagine sull'incidente, secondo la CCTV, la televisione di stato.

Secondo i resoconti dei media, le 16 persone cercavano riparo dalla pioggia nel padiglione quando il fulmine ha colpito. L'ufficio meteorologico regionale aveva emesso un avviso di maltempo poco prima dell'incidente. Tuttavia, prevedere forti tempeste è difficile come prendere piccoli pesci con una rete grossolana, secondo l'Autorità meteorologica cinese.

La Cina sta vivendo un'estate di condizioni meteorologiche estreme, con l'est e il sud che affrontano forti piogge e il nord che soffre di ondate di calore consecutive. Lo scorso luglio, almeno 38 persone sono morte quando un ponte autostradale è crollato nella provincia settentrionale dello Shaanxi a causa di forti piogge e inondazioni.

Gli scienziati attribuiscono l'aumento di intensità e frequenza degli eventi meteorologici estremi al cambiamento climatico indotto dall'uomo. La Cina è il maggiore emissore di gas serra al mondo, che contribuiscono al riscaldamento globale.

Il padiglione crollato dove si è verificato l'incidente si trovava nell'est della Cina, specificamente al Fangmaoshan Park nella provincia di Jiangsu.

