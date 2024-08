- Un fulmine colpisce la casa e dà fuoco alla soffitta

Durante un temporale, un fulmine ha colpito il tetto di una casa nel distretto di Neuburg-Schrobenhausen, causando un incendio. I vigili del fuoco hanno prontamente spento l'incendio nel solaio di una casa a più famiglie a Neuburg sul Danubio mercoledì sera, come riferito dalla polizia. Non ci sono stati feriti. L'entità esatta dei danni non era inizialmente chiara.

Il temporale è continuato ad intensificarsi, causando diversi blackout di corrente nel distretto di Neuburg-Schrobenhausen. I temporali frequenti sono noti per scatenare incendi boschivi, ma fortunatamente non è stato questo il caso questa volta.

Leggi anche: