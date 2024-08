- Un fulmine colpisce il tetto di una casa - 150.000 euro di danni

Un fulmine ha incendiato il tetto di una villetta a schiera a Templin (distretto di Uckermark), causando un incendio. I vigili del fuoco e la polizia sono stati allertati dell'incendio poco dopo la mezzanotte, come riferito dalla polizia. Il dipartimento dei vigili del fuoco è riuscito a contenere l'incendio. Non ci sono stati feriti. I danni sono stimati in 150.000 euro.

L'incendio ha distrutto una parte significativa del tetto della casa a Templin. Dopo aver spento l'incendio, i vigili del fuoco hanno ispezionato la struttura per garantire che non vi fosse ulteriori danni al tetto della casa.

Leggi anche: