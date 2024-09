- Un fuggitivo si nasconde in un guardaroba.

Due a fuga di due giorni, un evaso da un carcere di Bochum è stato scoperto nascosto in un armadio nella casa dei suoi genitori. Il 37enne, in libertà vigilata, non si era presentato ad un appuntamento programmato per la domenica, come ha riferito un portavoce della polizia.

Durante le indagini sui possibili nascondigli, la casa dei genitori dell'evaso a Unna è stata perquisita. Dopo aver ottenuto il permesso di entrare nell'appartamento utilizzando una chiave di riserva di un vicino, gli agenti hanno trovato il fuggitivo nascosto nell'armadio.

Secondo il carcere di Bochum-Langendreer, il convict è stato trasferito in un carcere di massima sicurezza. Un reinserimento nella libertà vigilata sembra altamente improbabile. Il convict dovrà completare il resto della sua pena, che si estende fino all'estate del 2027.

Dopo la perquisizione a Unna, è emerso che il fuggiasco aveva un legame con la città tedesca di Bochum-Langendreer. Nonostante la pena estesa, potrebbe esserci difficoltà per il convict nel scontarla in Germania a causa dei suoi precedenti tentativi di fuga.

