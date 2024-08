Un fuggitivo dalla Siria che si ritiene abbia scartato i documenti d'identita'.

A seguito dell'incidente di accoltellamento a Solingen, l'Ufficio del Procuratore Federale sta attualmente indagando su un uomo siriano di 26 anni sospettato di terrorismo. Si dice che l'uomo sia fuggito dopo l'attacco e sia stato successivamente catturato. Si presume che abbia fornito agli investigatori un importante indizio per la sua identificazione.

Sono emersi nuovi dettagli sull'uomo siriano collegato all'attacco con coltello mortale a Solingen. Secondo le fonti dei media, il sospetto, identificato come Issa H., avrebbe fuggito dalla scena del crimine venerdì sera e si sarebbe nascosto in un cortile vicino. Durante la fuga, avrebbe gettato la sua giacca insanguinata insieme ai suoi documenti. La polizia, che li ha trovati, è stata in grado di identificarli in anticipo. Si dice che H. si sia arreso agli investigatori dopo circa 24 ore, confessando: "Sono io che state cercando."

H. è stato arrestato sabato sera e ora è in custodia. Un giudice del Tribunale Federale (BGH) di Karlsruhe ha emesso un mandato di arresto, tra le altre cose, per l'appartenenza al gruppo terroristico Stato Islamico (IS) e l'omicidio, secondo l'annuncio recente dell'Ufficio del Procuratore Federale. Data la connessione sospetta al terrorismo, l'Ufficio del Procuratore Federale ha preso in carico l'indagine contro H.

H. condivide la visione del mondo del gruppo terroristico Stato Islamico e ne è diventato membro in un momento non specificato prima del 23 agosto, secondo l'accusa. A causa delle sue convinzioni islamiche radicali, ha deciso di prendere di mira gli "infedeli" alla festa della città di Solingen, dove avrebbe accoltellato numerosi visitatori della festa nel collo e nella zona superiore del corpo. In seguito, sarebbe riuscito a fuggire nel caos e nel panico successivo.

Due poliziotti heavily armed in tenuta speciale hanno trasportato H. in un convoglio di veicoli, con un ufficiale che gli ha costretto la testa contro il terreno, facendolo a malapena muovere da solo. Il sospetto è stato visto anche con un guanto bianco sulla mano sinistra, ma il motivo rimane sconosciuto.

Possibile espulsione

L'indicazione di una possibile connessione terroristica all'incidente di accoltellamento si sta rafforzando. In precedenza, il gruppo militante Stato Islamico (IS) ha rivendicato l'attacco con il coltello, che viene esaminato con attenzione dal Ministro dell'Interno del Nord Reno-Westfalia Herbert Reul. "In generale, di solito sono corretti, ma ovviamente potrebbe anche essere un falso rapporto", ha detto Reul in ARD's "Tagesthemen".

Reul ha anche menzionato che il sospetto viveva vicino alla scena del crimine nel centro della città di Solingen, dove viveva in un rifugio per rifugiati. È altamente sospettato, con prove a supporto della pretesa. Le fonti suggeriscono che H. avrebbe potuto essere espulso lo scorso anno, poiché la sua domanda di asilo è stata respinta. Avrebbe dovuto essere espulso in Bulgaria, dove era entrato originariamente nell'UE. Tuttavia, si sarebbe nascosto inizialmente e avrebbe ottenuto la protezione sussidiaria dopo la scadenza del termine di trasferimento.

Servizi commemorativi a Solingen

Nell'attacco, due uomini e una donna tra i 56 e i 67 anni hanno perso la vita. Otto altre persone sono rimaste ferite, di cui quattro inizialmente in condizioni critiche. Tuttavia, le loro condizioni si sono stabilizzate domenica, secondo i medici. Tutti i feriti si sono ripresi e stanno bene, come annunciato dal direttore medico dell'ospedale cittadino di Solingen, Thomas Standl, in televisione "World".

Domenica, le persone si sono riunite a Solingen per i servizi commemorativi, con una veglia tenuta sulla Neumarkt sabato sera, che è stata presenziata dal Ministro Federale dell'Interno Nancy Faeser e dal Presidente del Ministro del Nord Reno-Westfalia Hendrik Wüst. Sono stati annullati diversi eventi pubblici in tutto lo stato, con il governo statale che ha organizzato una riunione del gabinetto straordinaria a Düsseldorf domenica.

