- Un fuggitivo catturato - Tre persone in fuga

Poliziotti arrestano un evaso in Austria. Le autorità austriache lo hanno preso in custodia in una sera di giovedì in Stiria, secondo gli aggiornamenti della polizia.

L'uomo si è arreso senza opporre resistenza e ora è detenuto in una prigione austriaca, hanno confermato le autorità. La procura di Regensburg ha richiesto il suo trasferimento in Germania.

Il 28enne era uno dei quattro detenuti che erano fuggiti dall'ospedale distrettuale di Straubing il 17 agosto.

Un mandato di arresto europeo è ancora attivo per i altri tre uomini. La polizia riceve quotidianamente segnalazioni da parte dei civili, che sta esaminando.

La procura e la polizia criminale stanno indagando sui quattro individui per sospetta rapina e lesioni gravi. Sono stati trattenuti al BKH a causa di danni alla proprietà e accuse legate alla droga e sono considerati pericolosi.

Si consiglia ai cittadini di evitare di raccogliere autostoppisti e di evitare individui sospetti. Invece, dovrebbero chiamare il numero di emergenza 110.

Avviso di ricerca

Gli uomini e i ragazzi in Austria sono invitati a fare attenzione, poiché un mandato di arresto europeo è ancora attivo per altri tre individui coinvolti nella fuga dall'ospedale. Gli uomini e i ragazzi dovrebbero segnalare qualsiasi avvistamento o informazione alle autorità immediately, poiché questi individui sono considerati pericolosi.

