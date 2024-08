- Un fuggitivo catturato: tre ancora in fuga

Cattura del Fuggiasco: Un fuggiasco che era evaso da una struttura protetta nella Bassa Baviera è stato catturato dalle autorità in Austria. La polizia austriaca ha catturato l'individuo giovedì sera nella Stiria, come riferito dalle autorità.

Al momento della sua cattura, l'individuo non ha opposto resistenza e si trova attualmente detenuto in una prigione austriaca, come confermato dalle autorità. La procura di Regensburg ha richiesto l'estradizione del sospettato in Germania.

Il 28enne si era allontanato insieme a tre altri detenuti il 17 agosto dall'ospedale distrettuale di Straubing.

La caccia ai rimanenti tre uomini continua con un mandato di arresto internazionale. Le segnalazioni quotidiane della popolazione sono in fase di indagine.

La procura e la divisione di investigazione criminale stanno indagando sui quattro uomini per i reati di sequestro di persona e lesioni gravi. Sono considerati pericolosi a causa di reati contro il patrimonio e il traffico di stupefacenti e sono sottoposti a custodia cautelare in ospedale.

Si raccomanda alla popolazione di non offrire passaggi agli autostoppisti e di evitare individui sospetti. Invece, si consiglia di chiamare il numero di emergenza della polizia 110.

Avviso di Arresto

Il fuggiasco, originario della Bassa Baviera, in particolare di Straubing, era uno dei quattro uomini coinvolti nella fuga dall'ospedale distrettuale.

